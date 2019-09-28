Українсько-британський стартап готує політ на Місяць



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Фото: Astrobotic

Мета місії – дослідження місячної поверхні, печер і пошук корисних копалин

Компанія Spacebit оголосила про плани стати першою в Британії, яка здійснить посадку на Місяць в липні 2021 року.

Про це повідомляє НВ з посиланням на спільну заяву заснованого українцем Павлом Танасюком стартапу Spacebit та американської компанії Astrobotic.

«Ми запускаємо перший комерційний вантаж на поверхню Місяця з Британії. Ми працюємо над цим вже кілька років. Ми пройшли попередню перевірку дизайну і критичну оцінку. Тепер у нас все готово до польоту», – заявив Танасюк.

Мета місії – дослідження місячної поверхні, печер і пошук корисних копалин.

За словами Танасюка, корисне навантаження проєкту носить «комерційний і науковий характер». «Ми віримо, що зможемо стати однією з небагатьох комерційних компаній, які дійсно заробляють гроші», – заявив він.

Astrobotiс є однією з декількох компаній, обраних NASA для доставки вантажів на Місяць.

Як повідомлялося, Місяць може містити ознаки позаземної цивілізації.