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    Наука та освіта

    Українсько-британський стартап готує політ на Місяць

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    Українсько-британський стартап готує політ на Місяць
    Фото: Astrobotic

    Мета місії – дослідження місячної поверхні, печер і пошук корисних копалин

    Компанія Spacebit оголосила про плани стати першою в Британії, яка здійснить посадку на Місяць в липні 2021 року.

    Про це повідомляє НВ з посиланням на спільну заяву заснованого українцем Павлом Танасюком стартапу Spacebit та американської компанії Astrobotic.

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    «Ми запускаємо перший комерційний вантаж на поверхню Місяця з Британії. Ми працюємо над цим вже кілька років. Ми пройшли попередню перевірку дизайну і критичну оцінку. Тепер у нас все готово до польоту», – заявив Танасюк.

    Мета місії – дослідження місячної поверхні, печер і пошук корисних копалин.

    За словами Танасюка, корисне навантаження проєкту носить «комерційний і науковий характер». «Ми віримо, що зможемо стати однією з небагатьох комерційних компаній, які дійсно заробляють гроші», – заявив він.

    Astrobotiс є однією з декількох компаній, обраних NASA для доставки вантажів на Місяць.

    Як повідомлялося, Місяць може містити ознаки позаземної цивілізації.

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