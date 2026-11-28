У соцмережах розгорнулася дискусія про виснаження школярів і вчителів через постійні повітряні тривоги та необхідність переходу на дистанційне навчання

Постійні повітряні тривоги та необхідність по декілька разів на день спускатися в укриття виснажили українських школярів і педагогів. Історія вчительки, учениця якої через фізичну втому попросила забрати її додому, викликала значний резонанс серед користувачів соцмереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис користувачки Threads під ніком yasnosonechko.

Особливо складною виявилася ситуація у навчальних закладах, які не мають власних укриттів та змушені користуватися сховищами, розташованими за декілька сотень метрів від школи чи дитячого садка.

Вчителька розповіла, що під час перерви до неї звернулася учениця, яка поскаржилася на біль у ногах через постійні спуски до укриття.

«Сьогодні одна з моїх учениць прийшла на перерві і каже: подзвоніть мамі, нехай мене забере, я більше не можу спускатися в укриття, у мене болять ноги. Буде ще одна тривога, я ляжу в коридорі і нехай хоч шахед мене вб'є. Набираю маму і думаю: зайка, я готова лягти поруч з тобою, так воно задовбало», – написала педагогиня.

Допис зібрав понад 3,6 тис. вподобань та понад 90 коментарів.

У коментарях батьки розповіли, що їхні діти також скаржилися на втому від постійних повітряних тривог. Дехто навіть дозволив школярам самостійно обирати додатковий вихідний посеред навчального тижня, щоб вони могли відпочити:

«Син попросив завтра зробити вихідний від тривог в укритті»;

«Даю на вибір будь-який день навчального тижня у якості вихідного. Нам важко, а їм – неможливо передати»;

«Там ще місце є на підлозі?)».

Окрему увагу учасники дискусії звернули на ситуацію в дитячих садках, які не обладнані власними укриттями. За словами батьків, вихователям доводиться щоразу одягати дітей та вести їх до найближчих сховищ.

«Добре, коли лише спускатись... У нас в садку немає підвалу, стаціонарне укриття за 600 м. Діток одягають і біжать. Я плакала, коли вперше побачила цю колону. І вдруге...», – поділилася одна з користувачок.

Інший учасник дискусії розповів, що укриття для вихованців дитячого садка, у якому працює його дружина, облаштував місцевий підприємець у підвалі власного магазину.

«То це школярі... А уявіть як діткам у дитсадку? В мене дружина на півставки медсестрою працює там... І укриття метрів за 100-150 від садочка... Свого немає, один приватний підприємець під своїм магазином віддав підвал під укриття... То дітки тільки те і роблять, що ходять туди-сюди... Школярі теж туди ходять...», – зазначив чоловік.

Користувачі соцмережі також розповіли про фізичне та емоційне виснаження дітей і педагогів. Авторка допису зізналася, що через постійні переміщення між укриттям та навчальними приміщеннями в неї зносилася вже друга пара взуття.

«Мій син також сьогодні прийшов злий стомлений...» – написала одна з матерів.

Деякі користувачі наголосили, що постійні спуски до укриттів стали випробуванням не лише для школярів, а й для дорослих, особливо тих, хто має проблеми зі здоров’ям. Зокрема, одна з учасниць дискусії розповіла про травму ноги та необхідність декілька разів на день спускатися до сховища, а потім повертатися на третій поверх школи.

Авторка допису у відповідь зізналася, що нещодавно сама ходила до школи із запаленням коліна.

Чимало користувачів підтримали вчительку та поділилися власними історіями виснаження через повітряні тривоги:

«Важко. Втомлюється від цих побігів в укриття, а не від роботи»; «Боже, бідні діти як я їх розумію. Інколи вже нікуди не хочеться ховатися і будь що буде».

Водночас учасники дискусії запропонували переглянути підходи до організації навчального процесу. Зокрема, йшлося про проведення занять безпосередньо в укриттях, щоб уникнути постійних переміщень між поверхами.

Одна з матерів розповіла, що у класі її доньки навіть провели голосування серед учнів, щоб визначити, чи бажають вони після відбою повітряної тривоги повертатися до класу, чи продовжувати навчання в укритті.

За словами інших користувачів, у деяких навчальних закладах школярі вже самі відмовлялися повертатися до класів після чергового відбою повітряної тривоги.

«Один з учнів після чергового відбою: «Я більше нікуди не піду!». Діти були готові залишатися в укритті, настільки це задовбало», – розповіла учасниця дискусії.

На тлі постійних повітряних тривог частина батьків вирішила перевести дітей на дистанційне або сімейне навчання. За їхніми словами, такий формат дозволив зменшити фізичне та психологічне навантаження на школярів. Водночас інші батьки продовжили наполягати на очному навчанні.

У мережі регулярно відновлюється дискусія про те, що краще в умовах війни: дистанційний чи офлайн формат навчання у школах.Думки учасників дискусії традиційно розділяються. Частина батьків підтримує онлайн-навчання, тоді як інші наголошують на важливості перебування дітей у школі під наглядом педагогів.