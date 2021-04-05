Американські вчені стверджують, що сонячне світло швидко знищує коронавірус

У сонячний день на повітрі 90% частинок Covid-19 руйнуються протягом пів години, тоді як узимку коронавірус може жити у таких умовах впродовж кількох днів

Коронавірус більше зазнає впливу сонячних променів, ніж вірус звичайного грипу

Науковці з Каліфорнійського університету підтвердили, що сонячне світло вбиває коронавірус Sars-CoV-2 у людській слині, а також заявляють, що воно робить це увосьмеро швидше, ніж вважалося раніше.

Про це пише Science Alert.

Однак не усе ультрафіолетове випромінювання знищує коронавірус. Промені UV довгої хвилі (UVA) занадто слабкі, щоб вплинути на вірус, а от промені UV середньої хвилі (UVB) вбивають коронавірус у людській слині упродовж 10-20 хвилин.

Що стосується променів короткої хвилі UVC, то вони також гарно справляються з коронавірусом, однак цей тип ультрафіолету зазвичай не контактує з поверхнею Землі, не проходячи через озоновий шар.

«UVC відмінно підходить для лікарень. Але в інших середовищах – наприклад, на кухнях або в метро – UVC буде взаємодіяти з твердими частинками й виробляти шкідливі речовини», – сказала токсиколог з Університету штату Орегон Джулі Макмеррі.

Вчені з’ясували, що коронавірус також більше зазнає впливу сонячних променів, ніж вірус звичайного грипу. У сонячний день на повітрі 90% частинок Covid-19 руйнуються протягом пів години, тоді як узимку коронавірус може жити у таких умовах впродовж кількох днів.

До слова, лікарі стверджують, що після захворювання на коронавірус у людей виникають ускладнення, деякі з них тимчасові, інші ж стають постійними.

Зазначимо, МОЗ України готує плани реабілітації для тих, хто переміг коронавірус.