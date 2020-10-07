Стало відомо, хто очолив Національну академію наук замість Патона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Загородній став президентом НАН України

Національна академія наук України обрала нового президента

Сьогодні 7 жовтня відбулися вибори президента Національної академії наук України.

Шляхом таємного голосування двома третинами голосів виборців президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього.

Про це повідомляє пресслужба НАН.

Анатолію Загородньому 69 років, він є віцепрезидентом НАН, доктор фізико-математичних наук.

Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.

Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду.

Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.