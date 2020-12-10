В українських школах почали викладати сексуальну освіту: подробиці від МОН

У МОН кажуть, що в школах вже викладають сексуальну освіту

При цьому предмет не включений в обов'язкову програму, але його елементи є в обов'язкових предметах і факультативних курсах

В українських школах обов'язкового навчального предмета «Сексуальна освіта» немає, але окремі його елементи школярі вже вивчають на уроках основ здоров'я, біології та громадянської освіти. Про це заявили у Міністерстві науки і освіти України, пише «Радіо Свобода».

Зокрема у МОН зазначають, що елементи комплексної сексуальної освіти включені в зміст основних предметів та факультативних курсів: «Я – моє здоров’я – моє життя», «Захисти себе від ВІЛ»/«Школа проти СНІДу», «Дорослішай на здоров’я», «Повага. Любов. Секс», «Усвідомлене та відповідальне батьківство».

Так, у міністерстві зазначають, що після закінчення 2 класу діти можуть самостійно протистояти виявам тиску, неповаги та приниження, а також відсторонюватися від неприйнятних дотиків з боку інших людей та повідомляти про це дорослих.

Учні 4-х класів, як зазначають у МОН, можуть «описати, як зароджується життя людини, оцінити зміни у своєму тілі та зовнішньому вигляді як ознаки дорослішання, порівнювати різні види стосунків між людьми».

Школярам у 6-7 класах розповідають про розвиток підлітків та статеве дозрівання, культуру вияву почуттів, уміння розпізнавати маніпуляції та протидіяти тиску.

У 8 класі розглядають питання статі та статеві ролі, гендерної ролі та стереотипів, стосунків між статями, статеве дозрівання, причини й наслідки ранніх статевих стосунків, підліткову вагітність, інфекції, що передаються статевим шляхом, відмову від небезпечних пропозицій та протидію сексуальному насиллю.

Учням старших класів викладають теми родинних цінностей, готовності до сімейного життя, репродуктивного здоров'я, ВІЛ/СНІД тощо.

Також, зазначають у МОН, елементи сексуального виховання включені до змісту нової програми з біології для 10 класу. Зокрема розглядаються питання суті та біологічного значення запліднення, особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю, репродуктивне здоров’я, біологічні та соціальні аспекти регуляції розмноження у людини та відповідальне ставлення до планування родини.

Сексуальна освіта має допомогти дітям зрозуміти всі аспекти сексуальності людини, зокрема надати знання про анатомію статевих органів людини, статеве розмноження та статевий акт, репродуктивне здоров'я, емоційні стосунки з сексуальним партнером/партнеркою, репродуктивні права і відповідальності, планування сім'ї, контрацепцію, контроль над народжуваністю та інше. Сексуальне виховання має насамперед проінформувати дітей, щоб у майбутньому зменшити масштаби поширення венеричних хвороб та кількість випадків ранньої вагітності.

Нагадаємо, що з 1 вересня на онлайн-лекціях розказали, що треба знати про сексуальну освіту.