МОЗ спростував п’ять популярних міфів про вакцину і рак

Українці в соцмережах часто перепощують фейкові публікації на медичні теми

Міністерство охорони здоров’я спільно з освітньою платформою StopFake продовжує інформаційний проєкт «Чистий мозок», у якому знайомить українців з найпопулярнішими фейками на тему здоров'я та медицини. Сьогодні МОЗ представив чергову порцію популярних медичних міфів останніх тижнів.

Міф №1: Вакцина Pfizer ослаблює імунну систему в 5-6 разів

У ЗМІ поширюють інформацію про те, що 74% нових випадків Covid-19 виявлено у людей, які пройшли повний курс вакцинації. Це нібито пов’язано з тим, що імунна система слабне у 5-6 разів після двох доз вакцини від Pfizer. Посилаються дезінформатори на інтерв'ю лікаря Девіда Бауера. Однак у згаданому інтерв’ю доктор Девід Бауер не стверджує, що імунна система слабшає після вакцинації. Вчений розповідає про результати нового дослідження, в якому йому з колегами вдалося виявити, що рівень антитіл в крові вакцинованих людей, які здатні розпізнавати новий варіант SARS-CoV-2 Delta, в середньому нижчий, ніж рівень антитіл проти варіантів, що раніше циркулювали у світі.

Дані CDC свідчать, що вакцини від Covid-19 залишаються високоефективними проти важких захворювань і смерті від Delta-штаму нового коронавірусу. Також наприкінці липня представники служби охорони здоров’я США заявили, що приблизно 97% нових госпіталізацій і 99,5% смертей в США відбуваються серед невакцинованих осіб.

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Міф №2: Відмова від цукру, лимонний сік і кокосова олія лікують рак

З’явилась публікація з переліком рекомендацій «лікування» раку від такого собі доктора Гупти активно поширюється в месенджерах та соціальних мережах. Однією з таких публікацій в українському сегменті соцмережі поділилися понад 32 тисяч разів.

Але не існує наукових підтверджень того, що перераховані в дописі продукти або відмова від них запобігають появі раку чи лікують його. Це також підтвердив у коментарі для StopFake хірург-онколог В’ячеслав Копецький із Національного інституту раку.

Повне спростування тут.

Міф №3: Дітям на грудному вигодовуванні не потрібні вакцини

Дезінформатори переконують, що якщо дитина отримує грудне молоко від народження, то їй не потрібні вакцини. Адже захисту за допомогою грудного молока нібито цілком достатньо, щоб вберегтися від кору, ротавірусу, поліомієліту та інших хвороб, для захисту від яких роблять щеплення.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дійсно рекомендує годувати дитину виключно грудним молоком до досягнення нею шестимісячного віку, а потім разом із належним прикормом продовжувати грудне вигодовування, щонайменше, до двох років. Немовлята, які знаходяться на грудному вигодовуванні, мають нижчий ризик захворювання на астму, ожиріння, цукровий діабет 1 типу, важкі захворювання нижніх дихальних шляхів, гострий середній отит, синдром раптової дитячої смерті, шлунково-кишкові інфекції тощо.

Проте на відміну від вакцин, грудне молоко не стимулює імунну систему самої дитини до вироблення антитіл, необхідних для боротьби з конкретними хворобами. Вакцини і грудне вигодовування не заважають один одному, а разом є відмінним способом забезпечити здоров’я малюкові.

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Міф №4: Вчені з усього світу виступають за досягнення колективного імунітету від Covid-19 природним шляхом

У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що тисячі вчених з усього світу виступають проти утиску прав людини під час пандемії коронавірусу, а також за те, що колективний імунітет від коронавірусу в суспільстві варто отримати природним шляхом.

Однак Грейт-Баррінгтонську декларацію, на яку посилаються дезінформатори, створив рух антивакцинаторів. Експерти вважають Декларацію помилковою і небезпечною для системи охорони здоров’я в цілому. Також товариство інфекційних хвороб Америки, що об’єднує 12 000 вчених, лікарів та експертів у сфері охорони здоров’я, рішуче засуджує цей документ.

Повне спростування міфу.

Міф №5: Білок «Магнето» у вакцинах від Covid-19 здатний контролювати поведінку людини

ФАКТ: Дійсно, в 2016 році група вчених заявила про винахід білка «Магнето», який здатний впливати на нейрони в глибоких структурах мозку тварин. Однак подальші дослідження не підтвердили ці результати. Також вакцини від Covid-19 не мають у своєму складі білка «Магнето» та інших речовин, здатних дистанційно контролювати поведінку людини.

Спростування читайте тут.

Водночас нагадаємо, що в Україні у вакцин закінчується термін придатності, а МОЗ ще не визначився, чи робитимуть щеплення третьою дозою.

До слова, напередодні американський президент Джо Байден отримав третє щеплення від коронавірусу.

Також ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer.

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