Вакцини псуються. Ексглава МОЗ пояснив, хто винен

Степанов: «Якщо завтра вакцини почнуть псуватися, та ще й у великій кількості, це матиме дивний вигляд»

Термін придатності вакцин, які отримала Україна, може сплинути до моменту їх використання через те, що процес вакцинації в нашій країні не було організовано належним чином. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив екскерівник МОЗ України Максим Степанов.

«У вакцин, звичайно, є термін придатності. Тобто треба формувати графік вакцинації, враховувати графік поставок. Зриви графіків постачання вакцин, які були навесні, повинні були нормалізуватися влітку. Я про це неодноразово говорив навесні. Зараз ми бачимо, що немає жодних проблем з постачанням. Але інша справа – як їх використовують, враховуючи терміни придатності», – пояснив він.

Нарощувати вакцинацію, на думку ексміністра, слід було би, пропонуючи суспільству різні заохочення, оскільки, якщо завтра вакцини почнуть псуватися, та ще й у великій кількості, це матиме «дивний вигляд».

Проте Степанов зазначив, що не зовсім коректно порівнювати ситуацію із вакцинацією в Україні та країнах Европейського Союзу, де вона набагато краща, оскільки Європа закуповувала сотні мільйонів доз вакцини централізовано, а угоду з компанією Pfizer ЄС уклав ще у листопаді.

Степанов, який керував МОЗ України з 30 березня 2020 року до 18 травня 2021-го, зізнався, що в той період розумів, що європейські держави насамперед дбатимуть про себе.

«У мене було багато розмов з послами, міністрами охорони здоров’я різних країн. До всіх у мене було одне-єдине питання про поставки вакцин до України. Вони всі говорили, що стурбовані ситуацією, розуміють її складність, обіцяли допомагати, але лише після того, як вакцинуються самі», – сказав колишній міністр охорони здоров’я.

Також ексміністр пояснив, чому реформа Супрун – не панацея.