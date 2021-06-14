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    Зеленський поскаржився, що Росія без причин затягує його зустріч з Путіним

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    Володимир Зеленський про зустріч з главою Кремля:&nbsp;Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни - Зеленський поскаржився, що Росія без причин затягує його зустріч з Путіним
    Володимир Зеленський про зустріч з главою Кремля: Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни
    Фото: president.gov.ua

    Глава держави сподівається, що саме прямі перемовини з Путіним активізують мирні переговори щодо Донбасу

    Президент Володимир Зеленський сподівається на зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним незабаром. Про це президент України розповів в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

    За його словами, Москва затягує проведення зустрічі, при цьому, жодних вагомих причин для цього російська сторона не повідомляє.

    «Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни»,
    – сказав Зеленський.

    Глава держави сподівається, що саме прямі перемовини з Путіним активізують мирні переговори щодо Донбасу.

    Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

    До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

    Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

    22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

    Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.

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    Теги: Росія Путін політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський поскаржився, що Росія без причин затягує його зустріч з Путіним