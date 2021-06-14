Зеленський поскаржився, що Росія без причин затягує його зустріч з Путіним

Володимир Зеленський про зустріч з главою Кремля: Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни

Глава держави сподівається, що саме прямі перемовини з Путіним активізують мирні переговори щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський сподівається на зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним незабаром. Про це президент України розповів в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

За його словами, Москва затягує проведення зустрічі, при цьому, жодних вагомих причин для цього російська сторона не повідомляє.

«Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни»,

– сказав Зеленський.

Глава держави сподівається, що саме прямі перемовини з Путіним активізують мирні переговори щодо Донбасу.

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.