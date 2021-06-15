Правки проти української мови на телебаченні заблокували – Княжицький

До порядку дня всупереч закону внесли антимовні законопроєкти 5554 і 5554-1

Народним депутатам вдалося заблокувати перенесення розгляду законопроєкту 4107, куди хотіли внести правки проти української мови на телебаченні. Тому комітет, де це планували зробити, скасували. Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.

«Натомість до порядку дня всупереч закону внесли проєкти 5554 і 5554-1. Ми минулого тижня їх збили. І Слуги вже анонсують підтримку цих антиукраїнських законів. Коли буде розгляд на комітеті – повідомлю», – написав Княжицький.

Нагадаємо, сьогодні під час голосування за порядок денний сесії був законопроєкт №5554 про застосування закону про мову в кіно. Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк переконує, що нардепи фракції за документ проголосували випадково.

Зазначимо, 14 червня на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики спробували внести до минулорічного законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення й радіомовлення (№ 4107) неконституційні поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року.

Нагадаємо, 31 травня депутати від президентської партії «Слуга народу» запропонували відтермінувати обов’язкове озвучування фільмів українською мовою.

1 червня Верховна Рада провалила голосування за включення в порядок денний законопроєкту № 5554, який пропонує у зв’язку з карантином відкласти норму про транслювання кіно та телепродукції державною мовою з 17 липня 2021 року.

Читайте також:



