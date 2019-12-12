Виключений зі «Слуги народу» депутат прогнозує: цю Раду розженуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Поляков впевнений, що від бренду «Слуга народу» «людей просто буде нудити»

«Зараз приймаються законопроєкти, проти яких все суспільство України», - Поляков

Народний депутат і колишній член фракції «Слуга народу» Антон Поляков вважає, що вже через пів року-рік члени президентської партії стануть «відпрацьованим матеріалом». Таку думку нардеп висловив в інтерв’ю «Главкому».

Поляков наголосив, що «зараз приймуться всі ці законопроєкти, проти яких все суспільство України, а коли вдарить криза, на когось треба буде покласти відповідальність».

«Скажуть: давайте перевибори зробимо, бо це все «слуги народу» винуваті – вони не впоралися, не змогли», - впевнений нардеп.

За словами Полякова, від бренду «Слуга народу» «людей просто буде нудити».

«Ви ж бачите, куди вони самі себе женуть. Просто буде відпрацьований матеріал, який спишуть і зроблять перевибори. Ми вже спостерігаємо цю картину, коли Кабмін починає переводити стрілки на парламент з приводу законів про ФОПи (передбачають посилення відповідальності за порушення та нові вимоги для підприємців – «Главком» ). Мовляв, уряд до нього непричетний, хоча Маркарова (Оксана Маркарова – міністр фінансів – «Главком») і Милованов (Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського хазяйства – «Главком») вмовляли їх прийняти», - пояснив колишній «слуга народу».

Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова виключили з фракції «Слуга народу» за офіційною версією через неетичну поведінку. Парламентар веде Telegram-канал, в якому критикував фракцію та її рішення. Поляков стверджує, що за його виключення проголосували через те, що він очолив збір підписів за недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. «Якісь справи він плутає, якісь не підписує, а якісь згадує», - описує стиль роботи нового генпрокурора депутат.

До свого депутатства Поляков вів дрібний бізнес з торгівлі ламінатом, а на парламентських виборах під всесильним на той момент брендом «Слуги народу» зумів перемогти на 206-му окрузі одіозного забудовника Максима Микитася.

Як повідомлялося, 15 листопада «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю Скороход і Полякова.

Після вигнання Поляков оприлюднив аудіозапис, як «слуги народу» давали вказівки поліції.

Читати більше: