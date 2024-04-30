Без опадів та 23° тепла: прогноз погоди на 30 квітня

В Криму вночі короткочасний дощ, подекуди гроза

30 квітня в Україні малохмарно та без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні без опадів, лише в Криму вночі короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 8-13°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.

На 30 квітня по Київщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°.