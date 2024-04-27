ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року

Переговори між РФ та Україною відбулися навесні 2022 року у Стамбулі за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана

Росія погоджувалася вивести свої війська з усіх територій України, окрім Криму й Донбасу

Невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було укладено проєкт мирного договору. Згідно з ним, Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Водночас окуповані території мали залишитися за Росією. Відповідний документ опинився в розпорядженні німецького видання Welt.

Проєкт договору прописаний на 17 сторінках у був укладений сторонами 15 квітня 2022 року. Лише кілька пунктів залишалися неузгодженими. Іх мали обговорити особисто під час саміту російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський, але цього так і не сталося.

Згідно з текстом документу, Україна зобовʼязувалася:

дотримуватися «постійного нейтралітету», тобто відмовитися від членства у військовому союзі, зокрема й НАТО;

відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська до країни та не пропускати зброю;

не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами й морськими портами, іншим країнам;

утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю та від участі в будь-яких військових конфліктах;

законодавчо заборонити «фашизм, нацизм та агресивний націоналізм».

Водночас Росія зобовʼязувалася:

більше не нападати на Україну;

в разі нападу на Україну країни-гаранти були б зобов'язані підтримати Україну протягом 3 днів;

РФ була не проти гарантій безпеки Україні від інших країн, цей пункт був схожий на п'яту статтю НАТО;

окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що фактично означало б передавання контролю над півостровом РФ.

Україна хотіла включити в договір Туреччину, а Росія – Білорусь. Під час переговорів Росія погоджувалася вивести свої війська з усіх територій України, окрім Криму й Донбасу. Деталі виведення військ мали узгоджуватися на найвищому рівні. Двоє учасників переговорів з української сторони підтвердили це в коментарі Welt. Питання щодо чисельності української армії залишалося відкритим.

На думку німецьких журналістів, проєкт договору показує, наскільки Україна та Росія були близькі до можливої ​​мирної угоди у квітні 2022 року. Але після саміту в Стамбулі Москва висунула вимоги, на які Київ не погодився.

Серед них – вимога зробити російську мову другою державною в Україні, скасувати взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах. Також Київ мав законодавчо заборонити «фашизм, нацизм і агресивний націоналізм».

Нагадаємо, що нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

До слова, Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору.

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.