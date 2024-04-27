ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року
Росія погоджувалася вивести свої війська з усіх територій України, окрім Криму й Донбасу
Невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було укладено проєкт мирного договору. Згідно з ним, Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Водночас окуповані території мали залишитися за Росією. Відповідний документ опинився в розпорядженні німецького видання Welt.
Проєкт договору прописаний на 17 сторінках у був укладений сторонами 15 квітня 2022 року. Лише кілька пунктів залишалися неузгодженими. Іх мали обговорити особисто під час саміту російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський, але цього так і не сталося.
Згідно з текстом документу, Україна зобовʼязувалася:
- дотримуватися «постійного нейтралітету», тобто відмовитися від членства у військовому союзі, зокрема й НАТО;
- відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська до країни та не пропускати зброю;
- не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами й морськими портами, іншим країнам;
- утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю та від участі в будь-яких військових конфліктах;
- законодавчо заборонити «фашизм, нацизм та агресивний націоналізм».
Водночас Росія зобовʼязувалася:
- більше не нападати на Україну;
- в разі нападу на Україну країни-гаранти були б зобов'язані підтримати Україну протягом 3 днів;
- РФ була не проти гарантій безпеки Україні від інших країн, цей пункт був схожий на п'яту статтю НАТО;
- окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що фактично означало б передавання контролю над півостровом РФ.
Україна хотіла включити в договір Туреччину, а Росія – Білорусь. Під час переговорів Росія погоджувалася вивести свої війська з усіх територій України, окрім Криму й Донбасу. Деталі виведення військ мали узгоджуватися на найвищому рівні. Двоє учасників переговорів з української сторони підтвердили це в коментарі Welt. Питання щодо чисельності української армії залишалося відкритим.
На думку німецьких журналістів, проєкт договору показує, наскільки Україна та Росія були близькі до можливої мирної угоди у квітні 2022 року. Але після саміту в Стамбулі Москва висунула вимоги, на які Київ не погодився.
Серед них – вимога зробити російську мову другою державною в Україні, скасувати взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах. Також Київ мав законодавчо заборонити «фашизм, нацизм і агресивний націоналізм».
Нагадаємо, що нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.
До слова, Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору.
Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.
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