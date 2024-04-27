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ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року
Переговори між РФ та Україною відбулися навесні 2022 року у Стамбулі за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана
фото: Arda Kucukkaya/AA

Росія погоджувалася вивести свої війська з усіх територій України, окрім Криму й Донбасу

Невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було укладено проєкт мирного договору. Згідно з ним, Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Водночас окуповані території мали залишитися за Росією. Відповідний документ опинився в розпорядженні німецького видання Welt.

Проєкт договору прописаний на 17 сторінках у був укладений сторонами 15 квітня 2022 року. Лише кілька пунктів залишалися неузгодженими. Іх мали обговорити особисто під час саміту російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський, але цього так і не сталося.

Згідно з текстом документу, Україна зобовʼязувалася:

  • дотримуватися «постійного нейтралітету», тобто відмовитися від членства у військовому союзі, зокрема й НАТО;
  • відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська до країни та не пропускати зброю;
  • не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами й морськими портами, іншим країнам;
  • утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю та від участі в будь-яких військових конфліктах;
  • законодавчо заборонити «фашизм, нацизм та агресивний націоналізм».

Водночас Росія зобовʼязувалася:

  • більше не нападати на Україну;
  • в разі нападу на Україну країни-гаранти були б зобов'язані підтримати Україну протягом 3 днів;
  • РФ була не проти гарантій безпеки Україні від інших країн, цей пункт був схожий на п'яту статтю НАТО;
  • окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що фактично означало б передавання контролю над півостровом РФ.

Україна хотіла включити в договір Туреччину, а Росія – Білорусь. Під час переговорів Росія погоджувалася вивести свої війська з усіх територій України, окрім Криму й Донбасу. Деталі виведення військ мали узгоджуватися на найвищому рівні. Двоє учасників переговорів з української сторони підтвердили це в коментарі Welt. Питання щодо чисельності української армії залишалося відкритим.

На думку німецьких журналістів, проєкт договору показує, наскільки Україна та Росія були близькі до можливої ​​мирної угоди у квітні 2022 року. Але після саміту в Стамбулі Москва висунула вимоги, на які Київ не погодився.

Серед них – вимога зробити російську мову другою державною в Україні, скасувати взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах. Також Київ мав законодавчо заборонити «фашизм, нацизм і агресивний націоналізм».

Нагадаємо, що нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

До слова, Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору. 

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.

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Теги: росія Україна переговори

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