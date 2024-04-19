МВФ повідомив, яку суму бюджетної підтримки потребує Україна цьогоріч

Україні потрібно $42 млрд бюджетної підтримки у 2024 році

«Глобальна підтримка України залишається твердою», – директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, що Україні потрібно $42 млрд бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти РФ. Про це повідомляє Reuters.

«Глобальна підтримка України залишається твердою. Однак, війну Росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки», – зазначила Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, що 26 березня Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $880 млн. Це третій транш фінансової підтримки.

До слова, 22 березня виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення наступного траншу за програмою у розмірі $880 мільйонів. Представник МВФ підкреслив, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд (МВФ) на робочому рівні досяг угоди про новий транш допомоги Україні у розмірі 880 млн доларів, йдеться у заяві фінансової структури. Міжнародний валютний фонд і влада України досягла угоди про виділення Києву траншу $880 млн, повідомила пресслужба МВФ. Домовленості було досягнуто на зустрічі співробітників фонду з українськими офіційними особами 17-22 лютого у Варшаві.

Раніше повідомляли, що Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до погодження виплати $900 млн на тлі зупинки допомоги від США. Це буде перший випадок, коли Міжнародний валютний фонд надасть кредит країні, яка перебуває у стані війни