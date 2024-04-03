План «священної війни» на знищення України. Роль УПЦ МП

Гундяєв і Онуфрій під час війни Росії проти України. Москва, 1 лютого 2015 року фото: apnews.com

Вже забули, з якими ідеями Гундяєв по кілька разів на рік приїздив до України з 2009-го по 2013-й? Просто «памаліцца»?

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