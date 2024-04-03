План «священної війни» на знищення України. Роль УПЦ МП
Вже забули, з якими ідеями Гундяєв по кілька разів на рік приїздив до України з 2009-го по 2013-й? Просто «памаліцца»?
Поставимо собі, а особливо іншим – тим, хто вперто захищає МЕвУ від «гонінь» – прості питання:
- доктрина «священної війни за русскій мір» зʼявилася лише кілька тижнів тому, коли її схвалив так званий «всємірний русскій народний сабор» під головуванням патріарха МП Гундяєва? Чи все ж вона зʼявилася і стала втілюватися значно раніше?
- митрополії МП під очоленням Онуфрія Березовсткого, як вертикальній жорстко інтегрованій у РПЦ структурі, у планах втілення цієї доктрини у життя Москва відвела якусь роль? Невже простого спостерігача, «незалежного і самостійного в управлінні»? Чи одного з ключових елементів?
- чи вже забули, з якими ідеями Гундяєв по кілька разів на рік приїздив до України з 2009-го по 2013-й? Просто «памаліцца»?
Невже не очевидно, що залежність митрополії МП в Україні від Гундяєва і РПЦ – одна з ключових ланок у реалізації плану «священної війни» на знищення України, яку Москва активно і цілеспрямовано веде вже понад півтора десятиліття?
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