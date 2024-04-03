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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

План «священної війни» на знищення України. Роль УПЦ МП

glavcom.ua
Гундяєв і Онуфрій під час війни Росії проти України. Москва, 1 лютого 2015 року
фото: apnews.com

Вже забули, з якими ідеями Гундяєв по кілька разів на рік приїздив до України з 2009-го по 2013-й? Просто «памаліцца»?

Поставимо собі, а особливо іншим – тим, хто вперто захищає МЕвУ від «гонінь» – прості питання:

  • доктрина «священної війни за русскій мір» зʼявилася лише кілька тижнів тому, коли її схвалив так званий «всємірний русскій народний сабор» під головуванням патріарха МП Гундяєва? Чи все ж вона зʼявилася і стала втілюватися значно раніше?
  • митрополії МП під очоленням Онуфрія Березовсткого, як вертикальній жорстко інтегрованій у РПЦ структурі, у планах втілення цієї доктрини у життя Москва відвела якусь роль? Невже простого спостерігача, «незалежного і самостійного в управлінні»? Чи одного з ключових елементів?
  • чи вже забули, з якими ідеями Гундяєв по кілька разів на рік приїздив до України з 2009-го по 2013-й? Просто «памаліцца»?

Невже не очевидно, що залежність митрополії МП в Україні від Гундяєва і РПЦ – одна з ключових ланок у реалізації плану «священної війни» на знищення України, яку Москва активно і цілеспрямовано веде вже понад півтора десятиліття?

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Теги: росія війна Московська церква в Україні Україна

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Митрополит Євстратій (Зоря)

План «священної війни» на знищення України. Роль УПЦ МП
План «священної війни» на знищення України. Роль УПЦ МП
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