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30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Професійне свято День прикордонника України відзначається наприкінці квітня
фото: ДПСУ

Сьогодні заборонено проводити або відвідувати розважальні заходи

30 квітня відзначається День прикордонника та Національне свято Королівства Нідерландів. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Якова.

День прикордонника

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фото: ДПСУ

Професійне свято День прикордонника України відзначається наприкінці квітня. Нова дата встановлена у 2018 році. Святкові заходи включають вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, вітання прикордонникам.

Національне свято Королівства Нідерландів

30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Національне свято Королівства Нідерландів відзначається в день народження чинного монарха. Західноєвропейська країна розташована на березі Північного моря. Складається з ділянки західноєвропейської материкової території і Карибських островів Бонайре, Саба і Сінт-Естатіус, разом з островами Аруба, Кюрасао і Сінт-Мартен.

Яке сьогодні релігійне свято

30 квітня в церковному календарі – День святого апостола Якова. Він був братом Іоанна Богослова. Ставши свідком чудесного улову риби, Яків залишив свої сіті, батька і рибальську справу і відправився слідом за Ісусом Христом. Яків Старший був одним з дванадцяти учнів. Разом з Петром та Іваном вони супроводжували Ісуса у дуже важливі моменти Його життя. Такі, як Преображення Господнє, яке ми згадуємо в четверту неділю по П'ятидесятниці. Зокрема, про чудесний улов риби та молитву Ісуса в Гетсиманському саду.

У Діяннях апостолів розповідається, що Яків був першим апостолом, який прийняв мученицьку смерть, обезголовлений за наказом Ірода Агріппи близько 43 року в Єрусалимі.

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Що не можна робити цього дня

  • забороняється проводити або відвідувати розважальні заходи,
  • працювати по дому.

Народні прикмети

  • Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцним.
  • Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік.
  • Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки.

Пам’ятні події 30 квітня

  • У 1977 році британська рок-група «Led Zeppelin» встановила світовий рекорд по відвідуваності концертів. У Понтіак (передмістя Детройта), число слухачів їхнього концерту склало 76299 чоловік.
  • У 1975 році в'єтнамські комуністи взяли Сайгон.
  • У 1960 році в газетах з'явилося повідомлення про успішну розвідку нафти в Тюменській тайзі.
  • У 1918 році Микола Василенко призначений отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського.
  • У 1918 році за участю німців проголошено створення Кримської Республіки.
  • У 1905 році російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
  • У 1900 році анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.
  • У 1854 році відкриття першої залізниці в Бразилії.
  • У 1840 році петербурзький цензор П. Корсаков підписав квиток-дозвіл на видання «Кобзаря» Тараса Шевченка в друкарні Е. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.
  • У 1838 році Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.
  • У 1803 році США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.
  • У 711 році військо Таріка бен Зіяда висадилося на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

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Теги: Україна традиції свята свято

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