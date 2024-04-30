30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено проводити або відвідувати розважальні заходи

30 квітня відзначається День прикордонника та Національне свято Королівства Нідерландів. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Якова.

День прикордонника

фото: ДПСУ

Професійне свято День прикордонника України відзначається наприкінці квітня. Нова дата встановлена у 2018 році. Святкові заходи включають вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, вітання прикордонникам.

Національне свято Королівства Нідерландів

Національне свято Королівства Нідерландів відзначається в день народження чинного монарха. Західноєвропейська країна розташована на березі Північного моря. Складається з ділянки західноєвропейської материкової території і Карибських островів Бонайре, Саба і Сінт-Естатіус, разом з островами Аруба, Кюрасао і Сінт-Мартен.

Яке сьогодні релігійне свято

30 квітня в церковному календарі – День святого апостола Якова. Він був братом Іоанна Богослова. Ставши свідком чудесного улову риби, Яків залишив свої сіті, батька і рибальську справу і відправився слідом за Ісусом Христом. Яків Старший був одним з дванадцяти учнів. Разом з Петром та Іваном вони супроводжували Ісуса у дуже важливі моменти Його життя. Такі, як Преображення Господнє, яке ми згадуємо в четверту неділю по П'ятидесятниці. Зокрема, про чудесний улов риби та молитву Ісуса в Гетсиманському саду.

У Діяннях апостолів розповідається, що Яків був першим апостолом, який прийняв мученицьку смерть, обезголовлений за наказом Ірода Агріппи близько 43 року в Єрусалимі.

Що не можна робити цього дня

забороняється проводити або відвідувати розважальні заходи,

працювати по дому.

Народні прикмети

Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцним.

Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік.

Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки.

Пам’ятні події 30 квітня

У 1977 році британська рок-група «Led Zeppelin» встановила світовий рекорд по відвідуваності концертів. У Понтіак (передмістя Детройта), число слухачів їхнього концерту склало 76299 чоловік.

У 1975 році в'єтнамські комуністи взяли Сайгон.

У 1960 році в газетах з'явилося повідомлення про успішну розвідку нафти в Тюменській тайзі.

У 1918 році Микола Василенко призначений отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського.

У 1918 році за участю німців проголошено створення Кримської Республіки.

У 1905 році російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.

У 1900 році анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.

У 1854 році відкриття першої залізниці в Бразилії.

У 1840 році петербурзький цензор П. Корсаков підписав квиток-дозвіл на видання «Кобзаря» Тараса Шевченка в друкарні Е. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.

У 1838 році Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.

У 1803 році США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.

У 711 році військо Таріка бен Зіяда висадилося на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.