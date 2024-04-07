Пеллегріні переміг на виборах у Словаччині: хто це такий, що це означає для України

Петер Пеллегріні виступив за припинення підтримки України зброєю

У суботу, 6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Reuters.

За результатами виборів, Петер Пеллегріні набрав 53,12 % голосів виборців, а Іван Корчок 46,87 %.

Хто такий Петер Пеллегріні?

48-річний Петер Пеллегріні з 15 березня 2018 року до 20 березня 2020 року обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини.

Видання пише, що Пеллегріні нині спікер парламенту та давній союзник Роберта Фіцо, який обрав його прем’єр-міністром після того, як був змушений піти у відставку на тлі громадських протестів проти корупції, після вбивства журналіста-розслідувача у 2018 році.

Згодом Петер Пеллегріні відокремився від Фіцо, щоб створити власну партію «Голос», більш центристську та ліберальну, ніж популістсько-ліва SMER-SSD Фіцо. Однак сформував уряд із Фіцо та націоналістичною SNS у жовтні минулого року.

«Президенти Словаччини не мають багатьох виконавчих повноважень, але можуть накладати вето на закони або оскаржувати їх у конституційному суді. Вони призначають суддів конституційного суду, які можуть стати важливими в політичних суперечках щодо долі реформ Фіцо, які значно пом’якшать покарання за корупцію», – пише Reuters.

Після результатів виборів Пеллегріні сказав, що його перемога означає, що уряд матиме підтримку у своїх цілях, а не зіткнеться з «опозицією».

Видання зазначає, що Пеллегріні, якого вважають більш поміркованим, ніж Фіцо, раніше в суботу заявив, що його обрання не означатиме поспішних змін у зовнішній політиці.

«Мова не йде про подальший напрямок зовнішньої політики. Я також гарантую, як і інший кандидат, що ми й надалі будемо сильним членом ЄС і НАТО», – сказав він після голосування.

Що казав Петер Пеллегріні про Україну?

У лютому 2024 Петер Пеллегріні натякнув, що після двох років війни потрібно було б задуматися про дипломатичні рішення ситуації.

«Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту… Варто було би спробувати створити можливості для дипломатичного рішення… Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів», – сказав політик.

Петер Пеллегріні закликав до «негайного припинення вогню та початку мирних переговорів» Росії та України, під час своїх дебатів.

Петер Пеллегріні виступив за припинення підтримки України зброєю, коли на парламентських виборах у Словаччині переміг Роберт Фіцо.

Також Пеллегріні вважав, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні та негативно позначилися на жителях Словаччини.

У січні 2024 року політик зазначав, що влада Словаччини вирішила не розривати приватні військові контракти, які були укладені з Україною.

Нагадаємо, що результат виборів президента Словаччини є неочікуваним, адже екзитпол свідчив, що Іван Корчок переможе. Зазначалося, що 51,1% голосів виборців отримає Корчок, а Пеллегріні 48,9 %.