Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Учасники НМТ–2025 здивували швидкістю складання тестів

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Учасники НМТ–2025 здивували швидкістю складання тестів
МОН повідомило, що учасники НМТ-2025 року демонстрували високу швидкість виконання завдань
фото з відкритих джерел

Найдовше складали математику, найшвидше – українську літературу

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту НМТ-2025 року демонстрували високу швидкість виконання завдань. На виконання завдань мультитесту відводилось 240 хвилин, тобто годину на складання тесту з кожного предмета. Учасники впоралися з завданнями на 15–30 хвилин швидше відведеного часу. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає «Главком».

За інформацією МОН, середній час виконання тесту з української мови склав 46 хвилин. Найдовше абітурієнти працювали над математикою – у середньому 49 хвилин.

«А от на ще один обов’язковий предмет – історію України – витрачали в середньому 29 хвилин, що є одним із найкоротших показників», – зазначили у міністерстві.

Найшвидше учасники впоралися з українською літературою – лише 26 хвилин. Середній час виконання найпопулярнішого вибіркового предмета – англійської мови – складав 39 хвилин.

У 2025 році НМТ включає три обов’язкові блоки завдань (з української мови, математики та історії України) та один предметний блок на вибір (українська література, біологія, географія, хімія, фізика, англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Раніше «Главком» повідомляв, що всі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року отримали свої результати. Загалом явка серед учасників склала 91%. 

Також «Главком» інформував, що НМТ-2025 триватиме до 25 липня (додаткова сесія). Учасники, які з поважних причин не склали НМТ під час основної сесії, мають можливість скласти тестування, обрати освітній маршрут та скористатися державною підтримкою через бюджетні пріоритети й гранти на компенсацію вартості навчання.

Читайте також:

Теги: МОН вступна кампанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вступ до магістратури: реєстрація відкрита ще на два дні
Вступ до магістратури-2025: продовжено реєстрацію для тих, хто не встиг
16 червня, 14:34
В Україні стартують вступні випробування до магістратури та аспірантури
В Україні стартують вступні випробування до магістратури і аспірантури: дати початку
20 червня, 12:18
Зазвичай результати тестування дійсні для вступу протягом трьох років
НМТ-2025: скільки часу дійсні результати і що потрібно знати абітурієнтам
24 червня, 13:33
МОН повідомляє: наразі відомі результати понад 218 тисяч учасників НМТ-2025
НМТ-2025: зафіксовано позитивні тенденції
2 липня, 11:52
Участь у НМТ–2025 взяли 285 тисяч осіб, кількість 200-бальників зросла порівняно з минулим роком
Учасники НМТ–2025 отримали результати: які предмети стали найуспішнішими
Сьогодні, 12:05
День відкритих дверей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Вступ на бюджет: орієнтовні прохідні бали до київських вишів
12 червня, 13:31
У 2025 році вступна кампанія для здобуття ступеня бакалавра стартує 1 липня
Вступна кампанія-2025: усе, що потрібно знати
18 червня, 17:40
«Метінвест Політехніка» пропонує 19 бакалаврських і 21 магістерську програму
Як отримати вищу освіту без НМТ: роз'яснення «Метінвест Політехніки»
23 червня, 14:04
В Україні з 1 липня 2025 року змінюється стандарт напруги: замість 220 буде 230 В
Перехід на 230 вольт, нові вимоги до техогляду авто: що змінилося з 1 липня
1 липня, 05:00

Суспільство

З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців
З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців
Україна стане однією з найспекотніших країн Європи: синоптикиня назвала дату
Україна стане однією з найспекотніших країн Європи: синоптикиня назвала дату
Учасники НМТ–2025 здивували швидкістю складання тестів
Учасники НМТ–2025 здивували швидкістю складання тестів
«Укрзалізниця» повідомила про серйозну затримку низки рейсів через штормову погоду
«Укрзалізниця» повідомила про серйозну затримку низки рейсів через штормову погоду
Учасники НМТ–2025 отримали результати: які предмети стали найуспішнішими
Учасники НМТ–2025 отримали результати: які предмети стали найуспішнішими
Суддя Барсук розповіла, як змінюється судова система у період реформ
Суддя Барсук розповіла, як змінюється судова система у період реформ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
26K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
24K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
13K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
8942
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua