Учасники НМТ–2025 здивували швидкістю складання тестів

Найдовше складали математику, найшвидше – українську літературу

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту НМТ-2025 року демонстрували високу швидкість виконання завдань. На виконання завдань мультитесту відводилось 240 хвилин, тобто годину на складання тесту з кожного предмета. Учасники впоралися з завданнями на 15–30 хвилин швидше відведеного часу. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає «Главком».

За інформацією МОН, середній час виконання тесту з української мови склав 46 хвилин. Найдовше абітурієнти працювали над математикою – у середньому 49 хвилин.

«А от на ще один обов’язковий предмет – історію України – витрачали в середньому 29 хвилин, що є одним із найкоротших показників», – зазначили у міністерстві.

Найшвидше учасники впоралися з українською літературою – лише 26 хвилин. Середній час виконання найпопулярнішого вибіркового предмета – англійської мови – складав 39 хвилин.

У 2025 році НМТ включає три обов’язкові блоки завдань (з української мови, математики та історії України) та один предметний блок на вибір (українська література, біологія, географія, хімія, фізика, англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Раніше «Главком» повідомляв, що всі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року отримали свої результати. Загалом явка серед учасників склала 91%.

Також «Главком» інформував, що НМТ-2025 триватиме до 25 липня (додаткова сесія). Учасники, які з поважних причин не склали НМТ під час основної сесії, мають можливість скласти тестування, обрати освітній маршрут та скористатися державною підтримкою через бюджетні пріоритети й гранти на компенсацію вартості навчання.