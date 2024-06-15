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Стало відомо, у якому форматі відбудеться Глобальний саміт миру 16 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, у якому форматі відбудеться Глобальний саміт миру 16 червня
Локація 15 червня до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
фото: glavcom.ua

Пріоритетами Саміту миру у Швейцарії є пошук способів забезпечення ядерної, продовольчої безпеки та повернення військовополонених й депортованих

16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає кореспондент «Главкома».

«Завтра відбудуться три спеціальні панелі, по тих питаннях, які були винесені на саміт. На кожній з цих панелей буде по понад 30 держав, які будуть з них виступати», – сказав Жовква.

Як повідомляв «Главком», головними пріоритетами Саміту миру у Швейцарії є пошук способів забезпечення ядерної, продовольчої безпеки та повернення військовополонених й депортованих, зокрема, дітей.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: Швейцарія безпека Україна обмін полоненими нацбезпека саміт

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