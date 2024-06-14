ЗСУ розкрили втрати росіян з початку нового наступу на Харківщині

Загальні втрати армії РФ за місяць боїв на Харківському напрямку склали близько 4000 осіб особового складу

Сили оборони за місяць боїв на Харківському напрямку знищили та пошкодили 52 танки противника

Із початку нового ворожого наступу на Харківському напрямку (10 травня) РФ втратили чотири тисячі своїх військових, а також десятки танків, бойових машин та складів. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

Загальні втрати армії РФ за місяць боїв на Харківському напрямку за період з 10 травня по 10 червня склали близько 4000 осіб особового складу (безповоротні та санітарні втрати ворога).

Крім того, Силами оборони України було знищено та пошкоджено:

танків – 52;

бойових бронемашин – 59;

артилерійських систем – 165;

техніки ППО – шість одиниць;

бліндажів/укриттів о/с ворога – 425;

складів боєприпасів – 37.

«Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що, за даними ISW, на півночі Харківщини російські окупанти, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке (на північ від Липців).

До слова, після початку наступу на Харківщину армія РФ зазнала значних втрат особового складу. Щоб приховати реальний стан справ, пропагандистські канали поширюють відео військових із фейковою озвучкою, які начебто спростовують інформацію про втрати.

На думку аналітиків, поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.