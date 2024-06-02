Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію на території Росії

Фрейдінг підкреслив, що відповідальність за використання систем лежить лише на українських військових

Крістіан Фрейдінг: ЗРК Patriot підходять для боротьби з російськими літаками

Збройні сили України можуть збивати в російському повітряному просторі військові літаки країни-агресора, які атакують Україну, з переданих ФРН систем Patriot. Про це заявив глава німецько-українського ситуаційного центру, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдінг в етері ARD.

«Цілком можливо, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і над Росією вони чудово підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть скидати жахливі бомби, що планують», – заявив німецький генерал.

Фрейдінг підкреслив, що відповідальність за використання систем лежить лише на українських військових.

«Використовувати їх можна в рамках міжнародного права. У нас є велика впевненість, що українці не тільки дотримуватимуться цього, а й будуть також робити це з великою тактичною майстерністю і доб'ються успіху», – додав Фрейдінг.

Нагадаємо, Адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Згодом, німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт, повідомляє Der Spiegel. Стало відомо, що дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні