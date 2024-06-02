Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію на території Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію на території Росії
Фрейдінг підкреслив, що відповідальність за використання систем лежить лише на українських військових
фото: yes-ukraine.org

Крістіан Фрейдінг: ЗРК Patriot підходять для боротьби з російськими літаками

Збройні сили України можуть збивати в російському повітряному просторі військові літаки країни-агресора, які атакують Україну, з переданих ФРН систем Patriot. Про це заявив глава німецько-українського ситуаційного центру, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдінг в етері ARD.

«Цілком можливо, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і над Росією вони чудово підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть скидати жахливі бомби, що планують», – заявив німецький генерал.

Фрейдінг підкреслив, що відповідальність за використання систем лежить лише на українських військових.

«Використовувати їх можна в рамках міжнародного права. У нас є велика впевненість, що українці не тільки дотримуватимуться цього, а й будуть також робити це з великою тактичною майстерністю і доб'ються успіху», – додав Фрейдінг.

Нагадаємо, Адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Згодом, німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт, повідомляє Der Spiegel. Стало відомо, що дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні

Читайте також: Україні дозволено бити по Росії західною зброєю. Реакція НАТО
Теги: українці військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2021 році Лукашенко призначив Гулевича на посаду начальника Генерального штабу
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
10 травня, 18:56
Дональд Туск розповів, які військові фахівці НАТО вже в Україні
В Україні вже присутній контингент НАТО: Туск розкрив деталі
10 травня, 02:30
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях діють стабілізаційні відключення
Гендиректор Yasno пояснив, як українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі
16 травня, 16:53
Британія передасть 160 машин Husky
Британія надсилає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги: подробиці
11 травня, 18:35
Зеленський заявив, що на Харківщині тривають оборонні бої
На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський
12 травня, 20:23
Українці, купуючи вітчизняні товари, матимуть змогу повернути частину витрачених коштів на свою картку
Мінекономіки повідомило, коли запрацює кешбек на українські товари
28 травня, 12:19
Біженці з України можуть влаштуватись на роботу до кафе та ресторанів
Естонія повідомила, на які вакансії можуть розраховувати українські біженці
20 травня, 09:21
Прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету
«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку
27 травня, 19:47
Ізраїльські військові працюють на кордоні Гази
Ізраїль заявив про повне оточення Сектору Гази
31 травня, 09:25

Політика

Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію на території Росії
Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію на території Росії
ЗМІ назвали країну, до якої поїде Зеленський після Сінгапура
ЗМІ назвали країну, до якої поїде Зеленський після Сінгапура
CNN: Американські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян
CNN: Американські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян
Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю
Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю
Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом
Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом
Прем'єрка Італії підтвердила участь Зеленського в саміті G7
Прем'єрка Італії підтвердила участь Зеленського в саміті G7

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
21K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
16K
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
9252
Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку
7995
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
7349
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua