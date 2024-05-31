Була у неволі два роки: з полону повернулася Мар'яна Чечелюк, поліцейська з Маріуполя

За словами матері, в полоні Мар’яна пережила багато тортур

Сьогодні, під час 52-го з початку повномасштабного вторгнення Росії обміну військовополоненими, вдалося повернути додому 24-річну слідчу Національної поліції з Маріуполя Мар’яну Чечелюк. Дівчина перебувала у полоні понад два роки. Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.

3 фото На весь екран



Слідча Національної поліції з Маріуполя Мар’яна Чечелюк вже в Україні фото pryimak_yuliia, Instagram

Після початку повномасштабного вторгнення дівчина разом із молодшою сестрою переховувалися під час обстрілів російських військових у стінах «Азовсталі». Сестри виходили з «Азовсталі» гуманітарним коридором 1 травня, але на фільтрації Мар'яну затримали. Окупанти, які дізналися про професію Мар’яни, забрали її до Донецького СІЗО.

Слідча Національної поліції з Маріуполя Мар’яна Чечелюк фото з відкритих джерел

Згодом дівчина перебувала у колонії в Оленівці, пізніше – у в’язниці в Таганрозі та Маріуполі.

«Мою доньку намагалися перетягнути на російський бік як солодкими обіцянками про велику зарплатню, так і залякуваннями. Але вона відмовилась», – розповідала мама Мар’яни Наталія Чечелюк у січні 2024 року.

За словами матері, в полоні Мар’яна пережила багато тортур – її морили голодом, били, знущалися іншими способами. Через умови утримання в полоні в дівчини погіршився стан здоров’я: захворювання дихальних шляхів та ангіна перейшли у хронічну форму бронхіту.

«Мар’яна дуже схудла, у неї послабився імунітет, стало випадати волосся, зникли місячні», – розповідала про стан дівчини її матір.

Мар’яна Чечелюк до полону фото з відкритих джерел

Від матері донька за весь час не отримала жодного листа, хоча та їх постійно надсилала. Пані Наталя не може зрозуміти, чому Мар’яну тримали у повній інформаційній ізоляції. Дівчина зовсім нічого не знала про свою родину, що з нею та де вона. Востаннє Наталія спілкувалась з донькою у серпні 2022 року, коли та ще була в Оленівці. Попри складнощі з листуванням, їм все ж вдається передати донці речі та продукти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Приймак (@pryimak_yuliia)

Загалом у рамках обміну в Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

Також сьогодні під час обміну полоненими хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на «Азовсталі», тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Він також зазначив, що Дмитра повернув додому Офіс омбудсмана з ТОТ України. Щодо мами хлопчика – військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома.