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12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Що святкують 12 грудня
фото ілюстративне

В Україні святкують День Сухопутних військ

У понеділок, 12 грудня, відзначають Міжнародний день нейтралітету, Всесвітній день загального медичного забезпечення, День Сухопутних військ України.

День сухопутних військ України

12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Указом Президента від 18.10.1997 № 1167/97 в Україні встановлено свято - День Сухопутних військ України, яке відзначається щорічно 12 грудня.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні Сили України» в 1996 році.
 
Сухопутні війська збройних сил є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як в мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину збройних сил України.

Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України: механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.

Міжнародний день нейтралітету

12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

У резолюції A / RES / 71/275 від 2 лютого 2017 року, Генеральна Асамблея підтверджує важливість відстоювання принципів суверенної рівності держав, територіальної цілісності, самовизначення, невтручання у внутрішні справи держав і врегулювання міжнародних суперечок мирними засобами таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку.

Відзначається, що превентивна дипломатія є однією з основних функцій Організації Об’єднаних Націй і займає центральне місце серед функцій Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

В цей День пропонується всім державам-членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних і регіональних організацій, а також неурядовим організаціям і приватним особам проводити освітні і інші заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадськості в цій області.

Позиція нейтралітету дозволяє уникнути значних втрат, буферизує процес і є цілком виправданою. І хоч нейтралітет і не може прямо сприяти встановленню справедливості, однак і не позбавляє цієї можливості у віддаленому майбутньому, на відміну від наслідків руйнівних агресивних дій, спрямованих на повне або часткове фізичне знищення опонента.

Яке церковне свято

12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа за часів імператора Декія. Правитель східних областей Аквіан посадив у темницю християн, змушуючи їх відмовитися від Христа і принести жертву ідолам.

В'язнів мучили, сподіваючись загрозою смерті змусити їх поклонитися язичницьким божествам. Один з місцевих жителів, на ім'я Парамон, бачив муки християн, відкрито засудив жорстокість правителя і сповідав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа. Святого Парамона після жорстоких тортур обезголовили разом з іншими трьомастами сімдесятьма мучениками.

Згідно з народними повір'ями, на Парамона можна було передбачити погоду на всю зиму.

Також вважалося, що якщо в цей день встати рано вранці, розтопити піч і поснідати кашею, то взимку вас обійдуть всі хвороби стороною.

Для того, щоб залучити удачу і достаток, люди позичали що-небудь у сусідів (хліб, глечик, сіль, тютюн та інше).

Народні прикмети:

  • Селяни поспішали зустріти захід сонце. Вірили, що якщо ранок буде червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.
  • Якщо зранку сніг зійшов, то заметіль буде до святого Миколая.
  • Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.
  • Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.
  • Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.
  • Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.

Що не рекомендується робити:

  • В одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.
  • Не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання. Якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.
  • Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть важкими пологи.

Іменини

12 грудня, іменини відзначають Олександр, Парамон та Акакій.

Теги: дипломатія нейтралітет свято урожай хвороби

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