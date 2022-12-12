12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В Україні святкують День Сухопутних військ

У понеділок, 12 грудня, відзначають Міжнародний день нейтралітету, Всесвітній день загального медичного забезпечення, День Сухопутних військ України.

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День сухопутних військ України

Указом Президента від 18.10.1997 № 1167/97 в Україні встановлено свято - День Сухопутних військ України, яке відзначається щорічно 12 грудня.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні Сили України» в 1996 році.



Сухопутні війська збройних сил є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як в мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину збройних сил України.

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Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України: механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.

Міжнародний день нейтралітету

У резолюції A / RES / 71/275 від 2 лютого 2017 року, Генеральна Асамблея підтверджує важливість відстоювання принципів суверенної рівності держав, територіальної цілісності, самовизначення, невтручання у внутрішні справи держав і врегулювання міжнародних суперечок мирними засобами таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку.

Відзначається, що превентивна дипломатія є однією з основних функцій Організації Об’єднаних Націй і займає центральне місце серед функцій Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

В цей День пропонується всім державам-членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних і регіональних організацій, а також неурядовим організаціям і приватним особам проводити освітні і інші заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадськості в цій області.

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Позиція нейтралітету дозволяє уникнути значних втрат, буферизує процес і є цілком виправданою. І хоч нейтралітет і не може прямо сприяти встановленню справедливості, однак і не позбавляє цієї можливості у віддаленому майбутньому, на відміну від наслідків руйнівних агресивних дій, спрямованих на повне або часткове фізичне знищення опонента.

Яке церковне свято

Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа за часів імператора Декія. Правитель східних областей Аквіан посадив у темницю християн, змушуючи їх відмовитися від Христа і принести жертву ідолам.

В'язнів мучили, сподіваючись загрозою смерті змусити їх поклонитися язичницьким божествам. Один з місцевих жителів, на ім'я Парамон, бачив муки християн, відкрито засудив жорстокість правителя і сповідав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа. Святого Парамона після жорстоких тортур обезголовили разом з іншими трьомастами сімдесятьма мучениками.

Згідно з народними повір'ями, на Парамона можна було передбачити погоду на всю зиму.

Також вважалося, що якщо в цей день встати рано вранці, розтопити піч і поснідати кашею, то взимку вас обійдуть всі хвороби стороною.

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Для того, щоб залучити удачу і достаток, люди позичали що-небудь у сусідів (хліб, глечик, сіль, тютюн та інше).

Народні прикмети:

Селяни поспішали зустріти захід сонце. Вірили, що якщо ранок буде червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.

Якщо зранку сніг зійшов, то заметіль буде до святого Миколая.

Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.

Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.

Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.

Що не рекомендується робити:

В одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.

Не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання. Якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.

Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть важкими пологи.

Іменини

12 грудня, іменини відзначають Олександр, Парамон та Акакій.