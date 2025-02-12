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12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 лютого – День сексуального і репродуктивного здоров'я
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто починати нові справи

12 лютого в Україні і світі святкують День сексуального і репродуктивного здоров'я, а також відзначається День дітей-солдатів, День Дарвіна (Міжнародний день науки та гуманізму), а також Міжнародний день шлюбних агентств. Віряни вшановують пам’ять святого Мелетія.

День сексуального і репродуктивного здоров'я

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12 лютого в Україні і світі святкують День сексуального і репродуктивного здоров'я. До ініціатив долучаються медичні установи, громадські організації, психологи, активісти та освітяни.

У цей день можуть проводитися лекції, безкоштовні медичні консультації, флешмоби та кампанії у соцмережах. Ця тема особливо важлива для молоді, оскільки саме сексуальна грамотність допомагає уникати небажаних наслідків і сприяє загальному добробуту суспільства.

День дітей-солдатів

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Щорічно 12 лютого планета вшановує пам’ять дітей-солдатів – відповідна подія отримала назву День Червоної Руки.

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2009 році, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Понад 100 країн та багато міжнародних організацій підтримують Міжнародний день пам’яті дітей-солдатів.

День Червоної Руки створений з метою заклику до дій, спрямованих проти вербування неповнолітніх та з метою підтримки дітей, в яких війна вкрала дитинство.

Приблизно 20 країн світу (Палестина, Уганда, Судан, М’янма, Колумбія тощо) використовують дітей у воєнних конфліктах. За підрахунками, приблизно 250 тисяч неповнолітніх поповнюють ряди армій, третина – дівчата.

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна

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Щорічно 12 лютого відзначається Міжнародний день науки та гуманізму, або День Дарвіна, присвячений дню народження знаменитого англійського вченого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини. За життя Дарвін був яскравим представником науки ХІХ століття, а його теорію було розцінено ще за життя вченого як науковий переворот.

Міжнародний день шлюбних агентств

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Ідея такої події належить Україні. 1 грудня 2010 року українська шлюбна агенція зареєструвала День шлюбних агентств, який швидко розповсюдився світом. Датою святкування обрали 12 лютого, тому що вже за два дні святкують День закоханих. 

Яке сьогодні релігійне свято

12 лютого у церковному календарі – День святого Мелетія. Він був єпископом Антіохії та жив у IV столітті. В переказах Церкви описують Мелетія як борця з єретиками, через що його неодноразово скидали з єпископського престолу. 381 року Мелетій очолював II Вселенський собор, який відбувся за часів правління царя Македонія. Помер святий у похилому віці.

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Що не можна робити цього дня

  • Краще не позичати цього дня гроші.
  • Не можна думати погано про інших людей.
  • Не варто починати нові справи.
  • Краще не відправлятися у довготривалі подорожі.

Народні прикмети

  • Туман чи завірюха до сильних дощів влітку.
  • Якщо вночі на небі багато зірок, то чекайте на багатий урожай.
  • Якщо цього дня не тепліше, ніж у попередні, то буде теплий березень.

Пам’ятні події 12 лютого

  • 1502 – оприлюднено указ королеви Кастилії Ізабели, яким заборонялося сповідувати іслам.
  • 1832 – Еквадор анексував Галапагоські острови.
  • 1852 – літературна легенда: Микола Гоголь спалює рукопис другого тому «Мертвих душ», яким був незадоволений.
  • 1914 – перший політ літака «Ілля Муромець» (конструкції киянина Ігоря Сікорського) з 16 пасажирами на борту.
  • 1918 – у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.
  • 1921 – грузинські більшовики здійняли повстання проти демократичної республіки; через чотири дні радянські війська перейшли кордон Грузії.
  • 1931 – у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочало мовлення Радіо Ватикану.
  • 1936 – у Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України.
  • 1939 – в автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.
  • 1946 – Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: «No Comments».
  • 1960 – у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР – тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).
  • 1991 – Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у межах території Кримської області у складі УРСР.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.
  • 1992 – Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України.
  • 1994 – відкрилися XVII Зимові Олімпійські ігри в Ліллехаммері, (Норвегія).
  • 2002 – у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.
  • 2010 – відкрилися XXI Зимові Олімпійські ігри у Ванкувері, (Канада).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Євген, Марія, Олексій.

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Теги: традиції свято Україна релігія церква Українська православна церква

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