Переговори з Путіним: Історик радить Україні окреслити свої червоні лінії, а не чекати їх з Москви

Грицак вважає, що під час можливих перемовин Путін ставитиме такі умови, які будуть неприйнятними для України

Ярослав Грицак: «Я не бачу, які зараз перемовини можуть бути. Бо це буде не консенсус, а умови капітуляції»

Україна має чітко наголосити на власних червоних лініях, оскільки вони прописані у нашій Конституції. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

За його словами, червоні лінії не мають залежати від лінії фронту, саме тому «вони і червоні».

«Червоні лінії дуже чітко написані у Конституції – це Європейський союз та НАТО. Від цього ми не маємо відмовлятися. Очевидно, ми не маємо відмовлятися від кордонів. Тимчасово можемо. Очевидно, червоні лінії – це наша незалежність», – наголосив історик.

Грицак вважає, що під час можливих перемовин Путін ставитиме такі умови, які будуть неприйнятними для України.

«Я не бачу, які зараз перемовини можуть бути. Бо це буде не консенсус, а умови капітуляції. Припускаю, що там (у російських вимогах, – «Главком») будуть питання російської мови, Московського патріархату. Тобто, ті питання, які за означенням є неприпустимі для нас», – пояснив науковець. Він переконаний, що ці червоні лінії для Росії накреслить сам Путін.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз не бачить готовності України чи Росії до мирних переговорів. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що переговори між Україною та Росією можливі лише за умови згоди обох сторін на завершення війни та повернення до ситуації, яка була станом на 23 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.