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Продамо титан, літій, уран та золото? Тимошенко заявила про загрозу втрати суверенітету (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Продамо титан, літій, уран та золото? Тимошенко заявила про загрозу втрати суверенітету (відео)
Тимошенко повідомила, що команда «Батьківщини» подала заяву до Конституційного суду з метою скасування законів, які, за її словами, позбавляють Україну суверенітету
фото: ba.org.ua

Лідерка «Батьківщини» б'є на сполох через ухвалення монобільшістю законопроєкт № 6227

Лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко розкритикувала програму розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року. На її думку, вона перетворює Україну на ресурсний центр Європи і є небезпечною для майбутнього держави. Також вона вважає, що влада реформує Україну зовсім не в національних інтересах України. Про це Тимошенко заявила у своєму YouTube-каналі.

На думку Тимошенко, під тиском війни Україну майже повністю позбавили суверенітету. Зокрема, на її думку, загрозу становить закон № 7662 (щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. – ред.).

«Відтепер судді Конституційного суду, які мають призначатися за Конституцією президентом, парламентом чи з'їздом суддів, будуть попередньо обиратися міжнародною радою. Президент, парламент та з'їзд суддів лише формально затверджуватимуть кадрові призначення, визначені за межами України. Таким чином, Україна стала першою і єдиною у світі країною, де Конституційний суд формується невідомими міжнародними гравцями за межами держави. Це абсолютне порушення міжнародного права, що прирівнює поводження з Україною до статусу безправної колонії. Ніхто не має права так діяти проти України, і ніхто не повинен це допускати. Цей закон потрібно негайно скасувати», – наголосила парламентар.

Також політик занепокоєна перетворенням України на сировинний придаток. за її словами, це вже призводить до серйозних наслідків.

«Відбувається деіндустріалізація, знищується фермерство, а села зникають із карти України. Люди виїжджають, тому що не мають змоги працювати й забезпечувати свої родини. Цей процес – це економічна стагнація, яка перетворює нас на країну без майбутнього», – додає лідерка «Батьківщини».

Крім того, Тимошенко звернула увагу на продаж природних ресурсів. Зокрема, вона навела приклади ключових корисних копалин, які, за її словами, вже перебувають під загрозою передачі міжнародним корпораціям.

«Титан, літій, графіт, цирконій, уран, германій, золото – оцінюються у сотні трильйонів доларів. І як цими багатствами розпоряджаються? В останні парламентські дні перед Різдвом монобільшість остаточно ухвалила законопроєкт № 6227. А додатковою правкою дозволила віддати ці корисні копалини за безцінь міжнародним корпораціям. Причому обрали найпримітивніший шлях – продати цю сировину», – заявила вона.

Як до альтернативи вона закликала до наслідування досвіду Норвегії та Польщі.

«Норвегія, відкривши свої великі поклади нафти і газу, створила фонд майбутніх поколінь, інвестуючи ці кошти в освіту, науку та розвиток інфраструктури. А Польща, вступаючи до ЄС, не лише зберегла контроль над своїми ресурсами, а й змусила інвесторів створювати виробництва всередині країни. Це мільйони робочих місць. Це приклад того, як можна захищати національні інтереси й будувати сильну державу», – наголосила вона.

Тимошенко також повідомила, що команда «Батьківщини» подала заяву до Конституційного суду з метою скасування законів, які, за її словами, позбавляють Україну суверенітету й дозволяють міжнародним корпораціям управляти нашими ресурсами.

«У нас також є підготовлена заява про злочин до Національного антикорупційного бюро щодо незаконної корупційної оборудки з титаново-цирконієвою галуззю, яку продали за копійки, в той час, коли вона коштує мільярди доларів. Зараз ми готуємо аналогічну заяву про злочин стосовно корупційного розбазарювання наших літієвих покладів», – повідомила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фракція «Батьківщини» підготувала подання до Конституційного суду України щодо визнання неконституційними низки законів, в яких право формувати державні органи влади віддається міжнародним дорадчим радам.

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Теги: Юлія Тимошенко Конституційний суд закон Україна парламент

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