Ексміністр оборони Латвії пояснив, що засвідчить справжню силу Трампа

Артіс Пабрікс: Президент Трамп отримав у спадок значно гіршу безпекову ситуацію, ніж та, яка була 4-5 років тому

Справжню силу Дональда Трампа як президента США засвідчить його жорсткість у політиці щодо Росії. Таку думку висловив колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю «Главкому».

«Я думаю, Трамп бачить себе сильним політиком, а відповідно, він та його радники усвідомлюють: якщо толерувати Росію, не застосовувати до неї жорсткої політики, то такі держави, як Іран та Китай, зрозуміють, що Вашингтон, як і в попередні 2-3 роки, просто грає словами, й ці авторитарні режими зможуть і надалі зміцнювати свої позиції у світі. Для стратегії Трампа та Америки важливо, щоб він був сильним у переговорах з Путіним. Бути сильним – означає, що Путін має піти», – зауважив Артіс Пабрікс.

Колишній міністр оборони Латвії заявив, що майбутня політика НАТО щодо України залежатиме насамперед від позиції США, оскільки Вашингтон відіграє ключову роль у фінансуванні та військовій потузі Альянсу.

«На мій погляд, президент Трамп отримав у спадок значно гіршу безпекову ситуацію, ніж та, яка була 4-5 років тому. Очевидно, до нього не все було зроблено, як треба. Ми можемо багато позитивного сказати на адресу попередньої адміністрації та уряду США, але разом з тим розуміємо: вони могли зробити значно більше для посилення оборонних можливостей України та зміцнення міжнародної системи безпеки», – додав Пабрікс.

Ексміністр оборони Латвії зазначив, що в його країні уважно стежать за політикою, яку обере Дональд Трамп, оцінюючи її крізь призму війни в Україні. За його словами, для Латвії принципово важливо, щоб ця війна завершилася поразкою РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.