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Українська телезірка-втікачка Тодоренко пише книжки для російських дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Книжки Тодоренко навесні 2024 року розподілили по муніципальних бібліотеках у різних областях Росії
фото: reginatodorenko/Instagram

Книга «Регина-путешественница спасает Австралию» розійшлася по муніципальних бібліотеках держави-агресорки

Українська артистка та телезірка Регіна Тодоренко інтегрувалася у Росію ще до початку повномасштабної війни. Вона брала участь в українській «Фабриці зірок-2», після чого стала солісткою гурту Real O, ведучою телепередачі «Орел і решка». Ця програма експортувалася на російський телеринок, що й стало трампліном для Тодоренко. Телезірка зуміла монетизувати свою впізнаваність в іншій країні. Про це йдеться у статті «Главкома» «Куди дійшла «Регина-путешественница»? Пригоди одеситки Тодоренко у Росії».

Як зауважує «Главком», майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Регіна Тодоренко зареєструвала у Росії своє приватне підприємство. Спектр послуг в її фірми доволі широкий: від виготовлення та торгівлі одягом – до надання послуг у сфері кіно, музики, реклами тощо. 

Також у 2023-2024 роках колишня одеситка зареєструвала три товарні знаки. Перший має назву «Мир мишки», під цим брендом продається дитячий одяг. Інші два створені під дитячу книжку, яка мала вийти під авторством Тодоренко. І саме з цим пов’язаний гучний скандал. 

Нагадаємо, що 2022 року у мережі було поширено інформацію про те, що Тодоренко хоче відсудити 8 млн рублів у росіянки Дарини Мішиної, яка домовилася про співпрацю зі знаменитістю та два роки працювала над текстом дитячої книги. Зі слів Мішиної, вони домовилися про співпрацю на словах, а до підписання контракту справа навіть не дійшла, бо між ними «була повна гармонія та взаєморозуміння».

У результаті представники Тодоренко заявили, що проєкт скасовується, а їхня співпраця розривається. Ображена Мішина підняла ґвалт у мережі, заявивши, що її використали як «літературного раба». Натомість Тодоренко пішла у суд захищати свої честь та гідність. Щоправда, пізніше стало відомо, що Феміда таки стала на бік Мішиної та відмовила співачці у позові. А тим часом на полицях російських книжкових все ж з’явилася книга «Регина-путешественница спасает Австралию», випущена вже після скандалу, на обкладинці якої стоїть ім’я Регіни Тодоренко. 

«Главкому» вдалося дізнатися, що книжки Тодоренко навесні 2024 року навіть розподілили по муніципальних бібліотеках у різних областях Росії. Книгу про мандрівницю закупляла держава у видавництвах за різними цінами. До прикладу, у центральній районній бібліотеці Рибновського району Рязанської області опинилося дві книги, кожна вартістю 538 рублів. Центральна Бєлгородська бібліотека отримала одну книгу, яку держава купила у видавництва за 366 рублів. Бібліотеці у місті Липецьк – книга дісталася 604 рублі.

Фактично це є доказ того, що Тодоренко підтримується Кремлем. 

Книжки нібито авторства Регіни Тодоренко розіслали по державних бібліотеках Росії
Книжки нібито авторства Регіни Тодоренко розіслали по державних бібліотеках Росії
скріншот: портал державні контракти РФ

Що стосується бізнесу Регіни Тодоренко з продажу дитячого одягу, то він ведеться лише онлайн.

Так, у лінійці представлено всього вісім моделей одягу для малюків, і ті продають з великими знижками – від 80%. Тому повзунки, наприклад, можна купити за 199 рублів замість 1,5 тис. рублів (59 грн замість 450).

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Теги: телеведуча артист дитяча книга росія діти Австралія книги Україна Регіна Тодоренко бібліотека

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