Ізраїль – Хамас: до чого тут Україна?

Чим це все цінно для нас?

Що ж перемир’я таки відбулось, хоча я схилявся до думки, що воно зірветься як вже купу разів зривалось. Це перемир’я вже розглядають як модель для України, бо його суть в компромісах, які не влаштовують жодну зі сторін. Тому давайте трохи глибше глянемо на цю історію. А я слідкую за нею з перших днів, тут можете глянути мій пост, і проаналізувати в чому я був правий чи ні.

Перемир’я називають досягненням Трампа, хоча насправді повністю архітектура цього перемир’я була сконструйована командою Байдена. Фактор Трампа дійсно, на мою думку, виявився ключовим і ось у чому. Насправді, Нетаньяху максимально тягнув до інавгурації Трампа. Він вірив, що його особисті стосунки допоможуть йому знайти підтримку для продовження війни, і йому не доведеться погоджуватись на перемир’я, яке нав’язував Байден. Вудворд в книзі Війна дуже багато і детально описує, що відбувалось за кулісами цього конфлікту. Нетаньяху постійно підставляв і кидав Байдена, спочатку ніби погоджуючись на перемир’я, а тоді вчиняв дії, які його зривали. Байден, який теж з ним багато років товаришував, називав Нетаньяху «сучий син» і «довбаний брехун».

Але Трамп підтримав ультиматум про перемир’я. І Нетаньяху виявився припертий до стінки. Безсумнівно, це перемир’я є політичною поразкою ізраїльського лідера, який постійно кричав, що немає іншого варіанту як повне знищення Хамас. Але, разом з цим, існує дуже і дуже великий пряник: визнання Ізраїлю Саудівською Аравією. Це історичне рішення, яке може назавжди перевернути ситуацію на Близькому Сході. Саме це є причиною, чому Трамп, будучи на стороні Нетаньяху, не підтримав його. Йому потрібно нормалізувати стосунки Ізраїлю – Саудівської Аравії, щоб разом із саудитами трансформувати світовий ринок нафти.

Тим не менше, я думаю, що ситуація дуже далека від свого завершення. Бібі перебуває перед складним вибором: визнати перемир’я, отримати визнання саудитів і піти на пенсію, чи спробувати добити Хамас, і далі грати в політику. На мою думку, він один з найсильніших політиків світу, тому він точно не вибере політичну пенсію зараз. Я схиляюсь до думки, що перемир’я буде зірвано. Скоріше за все, якийсь час Нетаньяху спробує переконати Трампа, що він зможе знищити Хамас, і зберегти підтримку саудитів. В будь-якому разі він або завдасть якогось удару, або підставить Хамас, щоб зруйнувати перемир’я. Не виключаю, що і Трамп по -факту передумає.

Чим це все цінно для нас? Наразі, між нашою війною з росіянами і ситуацію Хамаса та Ізраїлю – мало спільного, окрім того, що це перемир’я є неприємним для всіх сторін. Однак, принципова відмінність полягає в тому, що архітектура цих домовленостей вже була давно сконструйована. Переговори тривали понад рік за посередництвом Катару. Тому модель була готовою. Щодо нас, то поки жодної моделі, яку сторони навіть обговорювали – не має.

Але слідкувати за ситуацією нам дуже потрібно. Динаміка буде визначати силу і вплив Трампа, а також його поведінку, коли задумані ним плани провалюються.