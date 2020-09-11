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    У світі

    Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественним» задоволенням

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    Висловлювання понтифіка були зібрані і опубліковані в книзі TerraFutura - Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественним» задоволенням
    Висловлювання понтифіка були зібрані і опубліковані в книзі TerraFutura

    Понтифік зазначив, що «перебільшена мораль є неправильним трактуванням християнського послання»

    Папа Римський Франциск заявив, що задоволення від статевого акту з коханою людиною або від хорошої їжі є «божественним».

    Про це повідомляє AFP з посиланням на книгу TerraFutura, яка містить висловлювання Франциска.

    «Задоволення виходить безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, не чиє-небудь ще, воно просто божественне», - сказав Франциск.

    Він пояснив, що задоволення від їжі служить здоров'ю людини, а секс робить любов більш красивою і служить гарантією продовження виду.

    Понтифік додав, що «перебільшена мораль є неправильним трактуванням християнського послання».

    За його словами, церква завжди засуджувала «нелюдське, грубе і вульгарне» задоволення, але завжди приймала «просте, людське і моральне».

    31 січня архієпископи британських графств Кентербері і Йорк принесли публічні вибачення за випущене раніше керівництво, в якому секс вважається прийнятним тільки для чоловіка і жінок, які перебувають у законному шлюбі. Представники Церкви Англії підкреслили, що їм дуже шкода тих, кого зачепило таке формулювання, і визнали, що ці слова «підірвали довіру» частини віруючих.

    церква Папа Римський їжа секс
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