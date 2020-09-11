Доповідь ООН: десяткам мільйонів людей загрожують злидні



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Експерт порівняв нинішню ситуацію з Великою депресією 1930-х років

Бідність загрожує іще 176 мільйонам людей по всьому світу через пандемію коронавірусу, найгірше ще попереду. Про це пише видання The Guardian з посиланням на доповідь ООН.

Як прожитковий мінімум на день береться показник у 3,2 долара. Доповідач ООН з проблем бідності і прав людини Олів'є де Схуттер заявив, що економічний спад, викликаний пандемією, є безпрецедентним. Він порівняв нинішню ситуацію з Великою депресією 1930-х років.

Схуттер вважає, що прийняті урядами заходи для підтримки людей, як правило, короткострокові, а фінансування недостатнє. ООН закликає зробити рішучіші кроки для подолання бідності і скорочення нерівності. Десятки мільйонів сімей, що живуть в бідності, до теперішнього часу витратили всі свої резерви, а гірші наслідки кризи ще попереду, передрікає Схуттер.

До слова, від коронавірусу у світі померли понад 900 тисяч людей. Крім того експерти ООН попереджають, що країнам загрожує продуктова криза. За даними ООН, в серпні 2020 року вартість продуктів харчування зросла третій місяць поспіль і досягла свого максимального значення з лютого. Експерти стверджують, що, хоча не виникає нагальної нестачі продовольства, ферми потерпають від пандемії коронавірусу, яка перешкоджає ланцюгам поставок.

Також експерти ООН попереджають, що світ опинився на порозі нової пандемії. Тобто, здорова їжа стає недоступною для мільйонів людей, що може посилити проблему ожиріння у всьому світі, викликавши нову «глобальну пандемію».



