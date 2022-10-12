Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
Що святкують 12 жовтня
фото ілюстративне

Сьогодні професійне свято відзначають економісти

У середу, 12 жовтня, відзначають Всесвітній день захисту зору, Всесвітній день боротьби з артритом, Всесвітній день водоростей, Всесвітній день економіста

Також у цей день у США – День Колумб, Іспанія – Національний День, Бразилія – Дитячий день.

Всесвітній день боротьби з артритом

12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони фото 1

Всесвітній день боротьби з артритом проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, відзначається щорічно 12 жовтня.

Мета Всесвітнього дня боротьби з артритом привернення уваги та інформованості широкої громадськості до проблем ревматологічних захворювань.

Артритом хворіє приблизно кожна сота людина. Біль, обмеження в русі, хронічна ниркова недостатність, висока інвалідизація – це те, що несе з собою артрит. Хвороби суглобів вимагають тривалого постійного медичного нагляду та лікування. Хворі гостро потребують реабілітації і соціальної адаптації.
 
Хоча причини розвитку артритів різноманітні, лікарі все одно рекомендують не нехтувати здоровим способом життя, в тому числі фізичними вправами і правильним харчуванням.

Всесвітній день економіста

12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони фото 2

Ще у 20 столітті англійський економіст Лайонел Роббінс визначив економіку як «науку, яка вивчає поведінку людини в плані зв'язку між заданими цілями і дефіцитними засобами, що мають альтернативне використання». Іншими словами, Роббінс сказав, що економіка – це наука про економію.

В цій області є багато окремих напрямків, від широких філософських теорій до цілеспрямованого вивчення безлічі дрібниць на конкретних ринках, макроекономічного аналізу або аналізу фінансової звітності, включаючи аналітичні методи і інструменти, такі як економетрика, статистика, економічні розрахункові моделі, фінансова економіка, математичні фінанси та математична економіка.

Економісти досліджують і аналізують дані, щоб з'ясувати, як використовуються товари і ресурси, виявити грошові тренди та зробити економічні прогнози. Все це дозволяє сприяти розвитку ринків та збільшенню добробуту.

Яке церковне свято

12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони фото 3

У православній церкві 12 жовтня шанується день пам'яті преподобного Киріака Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.

За народним календарем сьогодні – Феофана Милостивого. Зазвичай у цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою – з холодними вітрами і туманами.

 Також 12 жовтня православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який у 18 років став ченцем і трудився в обителі святого Євфимія, розташованому в місті Коринті. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити у себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.

Народні прикмети:

  • На небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай.
  • Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.
  • У лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно.
  • Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною.
  • Грім у цей день – до безсніжної зими, східний вітер – до холодної.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння.
  • Не можна у цей день витрачати багато грошей.
  • Не варто сьогодні сваритися та лихословити.
  • Не можна нині лінуватися.
  • Не варто у цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Іменини

У вівторок, 12 жовтня, іменини відзначають: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо.

Теги: церква хвороби фінанси урожай статистика свято наука економіка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Вакарчук відвідав безліч міст України, які перетворилися на руїну через війну
Святослав Вакарчук зустрівся з українськими воїнами на Херсонщині
5 жовтня, 14:32
Українці відреагували мемами на підрив Кримського мосту
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту
8 жовтня, 10:28
Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь – нерозлучні
Як Андрій Данилко відсвяткував день народження: яскраві фото
3 жовтня, 13:31

Суспільство

12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети
Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети
Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину
Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція
Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає
Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
75K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
60K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
57K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
46K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
43K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Новини

Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Вчора, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
10 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту