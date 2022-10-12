12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Сьогодні професійне свято відзначають економісти

У середу, 12 жовтня, відзначають Всесвітній день захисту зору, Всесвітній день боротьби з артритом, Всесвітній день водоростей, Всесвітній день економіста

Також у цей день у США – День Колумб, Іспанія – Національний День, Бразилія – Дитячий день.

Всесвітній день боротьби з артритом

Всесвітній день боротьби з артритом проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, відзначається щорічно 12 жовтня.

Мета Всесвітнього дня боротьби з артритом привернення уваги та інформованості широкої громадськості до проблем ревматологічних захворювань.

Артритом хворіє приблизно кожна сота людина. Біль, обмеження в русі, хронічна ниркова недостатність, висока інвалідизація – це те, що несе з собою артрит. Хвороби суглобів вимагають тривалого постійного медичного нагляду та лікування. Хворі гостро потребують реабілітації і соціальної адаптації.



Хоча причини розвитку артритів різноманітні, лікарі все одно рекомендують не нехтувати здоровим способом життя, в тому числі фізичними вправами і правильним харчуванням.

Всесвітній день економіста

Ще у 20 столітті англійський економіст Лайонел Роббінс визначив економіку як «науку, яка вивчає поведінку людини в плані зв'язку між заданими цілями і дефіцитними засобами, що мають альтернативне використання». Іншими словами, Роббінс сказав, що економіка – це наука про економію.

В цій області є багато окремих напрямків, від широких філософських теорій до цілеспрямованого вивчення безлічі дрібниць на конкретних ринках, макроекономічного аналізу або аналізу фінансової звітності, включаючи аналітичні методи і інструменти, такі як економетрика, статистика, економічні розрахункові моделі, фінансова економіка, математичні фінанси та математична економіка.

Економісти досліджують і аналізують дані, щоб з'ясувати, як використовуються товари і ресурси, виявити грошові тренди та зробити економічні прогнози. Все це дозволяє сприяти розвитку ринків та збільшенню добробуту.

Яке церковне свято

У православній церкві 12 жовтня шанується день пам'яті преподобного Киріака Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.

За народним календарем сьогодні – Феофана Милостивого. Зазвичай у цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою – з холодними вітрами і туманами.

Також 12 жовтня православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який у 18 років став ченцем і трудився в обителі святого Євфимія, розташованому в місті Коринті. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити у себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.

Народні прикмети:

На небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай.

Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.

У лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно.

Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною.

Грім у цей день – до безсніжної зими, східний вітер – до холодної.

Що не рекомендується робити:

Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння.

Не можна у цей день витрачати багато грошей.

Не варто сьогодні сваритися та лихословити.

Не можна нині лінуватися.

Не варто у цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Іменини

У вівторок, 12 жовтня, іменини відзначають: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо.