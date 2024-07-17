17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто давати у борг гроші

17 липня відзначається День міжнародного кримінального правосуддя і День емоджі. Віряни вшановують пам’ять святої великомучениці Марини.

Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя

Це свято було затверджено під егідою ООН у 1998 році. Саме в цей день було прийнято Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Римський статут – основоположний документ Міжнародного кримінального суду. Робота над ним йшла з 9 грудня 1948 року, коли Генеральна Асамблея ООН затвердила Конвенцію про попередження злочинів, пов’язаних з геноцидом, і покарання за нього і запропонувала Комісії міжнародного права «розглянути питання про бажаність і можливості створення міжнародного юридичного органу, на який покладається розгляд справ осіб, обвинувачених у вчиненні злочину геноциду».

Цей договір набув чинності 1 липня 2002 року, через 60 днів після того, як 60 держав стали учасниками Статуту за допомогою ратифікації або приєднання.

Відповідно до Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд (МКС) є постійно діючим міжнародним судовим органом, «уповноваженим здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства».

Всесвітній день емоджі

Це неофіційне свято, що з’явилося в 2014 році для людей, які передають свої емоції в соцмережах за допомогою символів і картинок. Слово «емоджі« походить від японських слів «картинка» і «символ». Вони багато в чому схожі на емотикони (смайлики), але, на відміну від смайлів, емоджі можуть позначати не тільки емоції, але і предмети.

Вважається, що творцем емоджі є Сігетака (Шігетака) Куріта – співробітник однієї з комунікаційних японських компаній. Він розробив систему емоджі для пейджерів на початку 1990–х років, а звідти вона вже перекочувала на мобільні телефони і у комп’ютери.

Спочатку емодзі були доступні тільки у себе на батьківщині, але у 2011 році компанія Apple включила набір емоджі в операційну систему iOS, і вони стали популярні по всьому світу.

Всесвітній день емоджі відзначається 17 липня тому, що ця дата відображається на піктограмі Календаря емодзі для iOS. Координує свято вебсайт Emojipedia – онлайн-енциклопедія, що спеціалізується на поясненні значень емоджі. У свята навіть є власний сайт, що пропонує приєднуватися всіх до святкування дня, беручи участь у флешмобах, використовуючи соціальні мережі і будь-які можливості, що надаються інтернетом.

Яке сьогодні релігійне свято

17 липня в церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Марини. Свята Марина народилася в Антіохії Пісідійській (у Малій Азії) і була дочкою язичницького жреця Едесіма. Вже в юні роки Марина відчула сильну прив’язаність до Христа. Вона бажала тільки одного: причаститися мучеництва і пролити свою кров в ім’я любові до Христа. Марина не приховувала свого християнства і відважно висміювала культ ідолів. Це викликало ненависть її батька, який позбавив її спадщини.

Марину посадили до в’язниці, де вона відмовилася від жертви ідолам. За це її піддавали жорстоким мукам, але вона залишалася незворушною. У темниці сталася подія, коли величезний змій намагався напасти на Марину. За її молитвою, змій перетворився на чорного пса, а потім помер.

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Що не можна робити цього дня

Не можна свататися і одружуватися.

Забороняється сваритися і лаятися.

Не слід виходити під час грози на вулицю.

Не варто цього дня давати в борг гроші.

Народні прикмети

Погода цього дня вказує, яким буде вересень.

Почути грім – осінь буде дощова, а зима морозна.

Чайки на воді сидять – до сонячної погоди.

Якщо стоїть спека, то зима буде суворою.

Пам’ятні події 17 липня

1570 – У Вільно заснована єзуїтська колегія, яка згодом була перетворена в університет.

1754 – У Нью-Йорку відкрився Королівський коледж.

1775 – У США відкрили перший у світі військовий госпіталь.

1791 – На Марсовому полі в Парижі розстріляна мирна демонстрація, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI.

1915 – Німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписали секретний договір про співпрацю з Болгарським царством.

1917 – Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1917 – В Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.

1933 – Після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав.

1941 – Наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт «Галичина».

1942 – Почалася Сталінградська битва.

1958 – Рада Міністрів УРСР ухвалила рішення про скорочення 8 з 40 чинних монастирів.

1973 – В Афганістані повалена монархія і проголошена республіка.

1997 – Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

2013 – Інцидент з рибалками та російськими прикордонниками в Азовському морі.

2014 – російським зенітним ракетним комплексом «Бук» біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

2020 – Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Антон, Георгій, Єгор, Іван, Максим, Микита, Микола, Теодор, Федір, Юліан, Юлій, Ян, Анастасія, Василиса.