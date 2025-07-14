Патріарх Кирило назвав Путіна, який розв'язав війну, прикладом доброго християнина

Путін показово відвідує служби під час основних церковних свят

Російський диктатор Володимир Путін – «щиро віруюча» та «церковна» людина. Про це, як пише The Moscow Times, заявив глава Російської православної церкви патріарх Кирило під час літургії в соборі Петропавлівської фортеці в Санкт-Петербурзі, передає «Главком».

«Путін – не якийсь заїжджий парафіянин або такий, що мімікрує під релігію більшості... Володимир Володимирович ніколи не соромиться ні храм прийти, ні причаститися Святих Христових Тайн. Це важливо для всього народу як добрий приклад доброго християнина», – сказав Кирило.

Видання нагадує, що Путін показово відвідує служби під час основних церковних свят. Зазвичай на Великдень він відправляється в храм Христа Спасителя, а на Різдво – в інші місця. Також Путін стверджував, що війна в Україні, де, за західними даними, Росія втратила вже близько 1 млн осіб, у тому числі 250 тисяч убитими, була «угодна богу».

Наводять журналісти і слова протодіакона Андрія Кураєва. Він зазначав, що «у Путіна суто піарівське ставлення до релігії: він на пару з патріархом Кирилом вірить у такого бога, який зручний для них і який призначив їх виконуючими його обов'язки тут, на Росії. Тобто це такий божок, який заздалегідь схвалює будь-які їхні дії».

Зазначається й те, що після вторгнення в Україну диктатор також реконструював свій «палац» у Геленджику, збудований у 2010-х роках. Судячи з креслень будівлі та відеокадр, які опинилися у розпорядженні журналістів, звідти прибрали казино, зал для стриптизу та кімнату з іграми. Натомість там з'явилася каплиця з іконою святого князя Володимира – небесного покровителя Путіна. А одне з основних приміщень палацу тепер прикрашене картинами із зображенням битв та трупів. Головне полотно називається «Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!».

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило побажав наступнику вбитого міністра транспорту «міцного здоровʼя».