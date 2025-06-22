22 червня: який сьогодні день, традиції та заборони

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Сьогодні не варто лаятися і сваритися

22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. У світі відзначають День тропічного лісу. Віряни вшановують пам'ять священномученика Євсевія.

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. ЇЇ бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття.

Слід зазначити, що Україна не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу зазнала найбільших втрат за роки тієї війни.

У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більші, ніж Велика Британія, Канада, США і Франція разом узяті. За різними оцінками, в нашій країні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратило притулок. На цілковиті руїни перетворилося понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

День пам’яті засновано указом президента України № 1245/2000 від 17 листопада 2000 року, також Верховна Рада запровадила всеукраїнську хвилину мовчання у цей день.

Всесвітній день тропічного лісу

22 червня кожного року відзначається молода, проте важлива екологічна подія – Всесвітній день тропічного лісу. Таку дату започаткувала організація Rainforest Partnership у 2017 році.

Тропічний ліс – невід’ємна частина природи, адже він є домівкою чи не половини рослин і тварин земного шару. Годі й казати, що тропічний ліс надає нам воду, поглинає вуглекислий газ та підтримує клімат в нормальному стані.

Всесвітній день тропічного лісу має за мету привернення уваги людства до проблеми зникнення тропічних лісів, підвищення поінформованості щодо цього, залучення до збереження й захисту лісів від вирубки.

Яке сьогодні релігійне свято

22 червня у церковному календарі – день пам’яті священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він був християнським мучеником і видатним противником аріанства. Став єпископом давнього сирійського міста Самосата 361 року. Він помер приблизно 379 року в Долихи, ймовірно в Малій Азії.

За свою тверду позицію щодо Православного Віровизнання зазнав переслідувань з боку аріан і був неодноразово був позбавлявся своєї кафедри, а ще його засилали в заслання. Євсевій був жорстоко вбитий аріанами під час пастирської поїздки, коли відвідував одну з громад для зміцнення віри.

Читайте також: Церковний календар на червень 2025 року

Що не можна робити цього дня

Не можна лаятися і сваритися, тому що конфлікт буде затяжним.

Не можна ходити до лазні.

Не варто вирушати у далеку дорогу.

Не можна пліткувати.

Народні прикмети

Якщо спекотний день, то будуть сильні зимові морози.

Над берегом річки стелиться туман – чекайте на негоду.

Дощить цього дня – добре вродить зерно.

Якщо на небі з'явилася веселка, то чекайте на те, що піде дощ.

Пам’ятні події 22 червня

1593 – Битва під Сисаком.

1668 – царські війська почали 7-річну облогу Соловецького монастиря, який відмовився приймати церковну реформу.

1671 – Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.

1675 – англійський король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію.

1826 – в Російській імперії прийняли «чавунний устав», що посилив цензуру.

1862 – імператорським наказом у Російській імперії закрили недільні школи.

1915 – австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.

1933 – лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед «буржуазної інтелігенції» України.

1940 – в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).

1941 – Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.

1941 – у в'язницях Львова розпочалися розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим.

1944 – німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.

1960 – після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.

1973 – до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.