16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні суворо забороняється прати речі

16 січня, Міжнародний день гострої та гарячої їжі, Всесвітній день The Beatles. Віряни святкують день поклоніння чесним веригам апостола Петра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міжнародний день гострої та гарячої їжі

Кожного року 16 січня традиційно відзначається Міжнародний день гострої та гарячої їжі (International Hot and Spicy Food Day). Гурмани всього світу додають пекельні приправи та спеції до своєї їжі, щоб насолодитися незвичним смаком повсякденних страв.

Майже кожна національна кухня має рецепт страви з великою кількістю гострих спецій та прянощів. Користь цих пекельних приправ – у їхній властивості доповнювати смак їжі та пробуджувати відчуття голоду, але не переїдати при цьому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гострі спеції користуються великим попитом у цей день. Для поціновувачів гострих та гарячих страв відкриваються спеціальні ресторани. Популярною приправою традиційно вважається перець чилі та гострий мексиканський перець халапеньйо. Їх додають до соусів, м'ясних страв і навіть в напої. Також серед пекучих інгредієнтів можна зустріти карі, імбир, хрін, васабі.

Всесвітній день The Beatles

Всесвітній день гурту The Beatles, який відзначається щороку 16 січня. Це справжнє свято для численних шанувальників ліверпульського квартету і для всіх людей, які з цікавістю та повагою ставляться до світової музичної культури. The Beatles справедливо вважається одним з найпопулярніших музичних колективів всіх часів. Пісні The Beatles – це пропагування ідей миру, любові, добра та пошуку істини. Четверо молодих британців не лише стали авторами багатьох музичних інновацій, але й змінили світ щодо самовираження, моди, мистецтва. Феномен цього гурту досі залишається загадкою, адже її популярність протягом багатьох десятиліть є унікальною.

16 січня – це день, в якому відбулося відкриття клубу Cavern у Ліверпулі. Це сталося в 1957 році, і цьому закладу судилося увійти в історію завдяки виступам молодого гурту, який згодом здобув небачене світове визнання.

Яке сьогодні релігійне свято

16 січня в церковному календарі – день поклоніння чесним веригам апостола Петра. Він був відомим християнином, який сповідував віру в Христа. Приблизно 42 року закинули його в темницю і закували в кайдани. В ніч перед судом з'явився перед Петром Господь, розірвав ланцюги і вивів чоловіка на свободу. Дізнавшись про це диво, інші християни зберегли його вериги як коштовність. До них приходили молитися і зцілюватися від хвороб. Нині вериги зберігаються у Римі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що не можна робити цього дня

Заборонено працювати з будь-якими гострими предметами, які нагадують вовчі зуби.

Суворо забороняється цього дня прати речі.

Не можна виносити з оселі сміття, адже з ним винесете і щастя.

Народні прикмети і традиції

Вітер з півночі – до довготривалих холодів;

Хуртовина означає, що літо буде холодним та дощовим;

Йде сніг – на луках в травні буде багато трави;

Морозний день – до спекотного та посушливого літа.

Пам’ятні події 16 січня

929 рік – Абд Ар-Рахман III успадковує титул еміра Кордови і проголошує халіфат;

1780 рік – англійський флот під командуванням адмірала Джорджа Родні розбиває іспанців «у місячному сяйві» поблизу мису Св. Вікентія і знімає облогу Гібралтару;

1918 рік – Мала Рада ухвалює закон про Армію Української Народної Республіки;

1919 рік – у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створюється Українська республіканська капела;

1920 рік – в Парижі відбувається перше засідання Ради Ліги Націй без участі США;

1924 рік – іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра;

1957 рік – у Ліверпулі відкривається The Cavern Club, в якому починає виступати група The Beatles;

1964 рік – на бульварі Сансет (Беверлі-Гіллз, Каліфорнія) відкривається нічний клуб Whisky a Go Go, що стає стартовим майданчиком для The Doors, Alice Cooper, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N Roses, AC/DC, Mötley Crüe;

1969 рік – чеський студент Ян Палах здійснює акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року;

1984 рік – Майкл Джексон отримує 8 статуеток «Греммі» за альбом Thriller;

1991 рік – коаліція 28 країн на чолі зі США вступає у війну в Перській затоці проти Іраку, що було відповіддю на вторгнення Саддама Хусейна в Кувейт;

1992 рік – Буркіна-Фасо визнає незалежність України;

1997 рік – компанія Microsoft випускає Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку;

2002 рік – Рада Безпеки ООН голосує за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан;

2003 рік – Верховна Рада ухвалює Цивільний кодекс України;

2006 рік – Елен Джонсон-Серліф склає присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці;

2014 рік – в Україні ухвалюють «закони про диктатуру».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Максим, Петро, Іван, Георгій, Нестор, Леоніла.