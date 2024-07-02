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2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня – День податківця
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто здійснювати великі покупки

2 липня відзначається День працівника державної податкової служби України, Міжнародний день спортивного журналіста та Всесвітній день НЛО. У церковному календарі – Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні.

День податківця

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Від початку існування незалежної України гостро постало завдання створити систему податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року ухвалили закон про державну податкову службу, але до документу ще кілька разів вносили зміни, щоб розробити шляхи стягнення і нарахування податків.

Основними завданнями Державної податкової служби є внесення на розгляд різноманітних пропозицій Міністра фінансів, їх реалізація, контроль за надходженням податків, зборів та платежів.

Щоб вшанувати податківців, 25 червня 2020 року встановлено професійне свято – День податківця України, яке відзначається щороку 2 липня за указом президента України №252/2020.

Міжнародний день спортивного журналіста

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день спортивного журналіста святкується від 1995 року за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси.
Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) була створена на з’їзді спортивних журналістів країни 26 червня 1999 року. До неї увійшли представники газет і журналів, інформаційних агентств, телебачення й радіо, інтернет-видань, фотожурналісти, співробітники пресслужб спортивних клубів.

Всесвітній день НЛО

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День НЛО (World UFO Day) в усьому світі відзначається 2 липня. Святкування присвячене дослідникам, що вивчають явища, які неможливо пояснити логічно та науково.

Дата 2 липня обрана не випадково. Приблизно у цей час у 1947 році у пустелі штату Нью-Мексико біля міста Розуел було зафіксовано падіння об’єкта, який вважається літаючою тарілкою. Незважаючи на те, що спецслужби США приховали всі матеріали, подія набула широкого розголосу. Після цього почався розвиток науки або ж псевдонауки, яка має назву уфологія.

Уфологи проводять дослідження у двох напрямках. Вони прагнуть знайти докази присутності на планеті позаземних істот та пояснити загадкові явища.

Яке сьогодні релігійне свято

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

2 липня в церковному календарі – Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні. Ця пам’ятна подія пов’язана зі святим Патріархом Фотієм. Він започаткував це свято, щоб вшановувати момент, коли Пресвята Богородиця передала свою ризу на зберігання у Влахернський храм у Константинополі. Ця риза стала символом її материнської молитви за всіх вірних. Свято Покладання ризи є часом для вірян вшановувати Пресвятую Богородицю та її неземну материнську турботу. Це нагадує нам про її роль як заступниці перед Богом та образу материнської любові та милосердя.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна залишати брудний посуд і одяг на ніч.
  • Не варто здійснювати великі покупки.
  • Не можна сваритися, лихословити.

Народні прикмети

  • На деревах почало жовтіти листя – рано прийде осінь.
  • Якщо на траві багато роси, то чекайте на зливи;
  • Спекотний день – така погода довго простоїть.
  • Птахи низько літають до дощу.

Пам’ятні події 2 липня

  • 1559 – чотири османські документи згадують про атаку, здійснену «Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)» на фортецю Азов.
  • 1644 – Битва під Марстон-Муром.
  • 1776 – Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії.
  • 1900 – відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.
  • 1954 – розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).
  • 1951 – газета «Правда» засудила вірш В. Сосюри «Любіть Україну».
  • 1996 – у місті Дніпродзержинську (Кам'янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався у стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми.
  • 2011 – Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Арсеній, Фотій.

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Теги: свята традиції свято

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