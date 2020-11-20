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    Суспільство

    20 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    20 листопада &ndash; день святого Федота - 20 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    20 листопада – день святого Федота

    Всесвітній день дитини як свято було проголошено Генасамблеєю ООН в 1954 році

    20 листопада Україна відзначає цілий ряд свят: Всесвітній день дитини, святкування ікони Богородиці «Взграння», а також Федотов день.

    Православні свята

    Святкування на честь ікони Богородиці Взграння Немовля є дуже важливим християнським святом.

    Ця ікона вважається помічницею під час пологів. До неї з молитвами звертаються люди, які мріють завести дитину.

    Крім того, 20 листопада християни вшановують пам'ять про мученика Феодота.

    Варто відзначити, що Федотов день також є народним святом.

    Віруючі вважають, що мученик Феодот є покровителем жіночого рукоділля. У багатьох жінок в цей день прийнято займатися вишиванням і ткацтвом.

    У народі Феодота називають «льодостав», тому що в цей день водойми починає покривати лід.

    Раніше по льоду на воді в Федотів день ворожили на погоду.

    Якщо в день Федота на дорозі була ожеледиця, це означало, що морози прийшли на довгий час.

    Всесвітній день дитини

    Всесвітній день дитини як свято було проголошено Генасамблеєю ООН в 1954 році.

    Цей день присвяченій діяльності, яка спрямована на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. В день дитини по всій планеті проходять благодійні акції.

    Традиції та звичаї

    В цей день на водоймах вставав лід, завдяки якому можна було приступити до підлідної риболовлі і їздити прямо по поверхні водойм. Селяни вважали, що лід, це не просто природне явище, але і дуже могутній дух, який бореться з водяним за владу на річці. Взимку всі водяні духи: водяниця, водяні, болотники і болотниця, ховалися на дні болота і річки в своїх палацах і спали до весни. Тому льодовому духу взимку приходила сила.

    В цей день ще прийнято було годувати зимових птахів, особливо раділи появі зимородка, це означало, що зима нарешті повністю вступила в свої права. Вважалося, що спів зимородка на гілці перед вікном це на щастя.

    Жінки пряли в цей день, але перед роботою зверталися з молитвами до Феодота, так як він вважався покровителем жіночого рукоділля.

    За народним повір’ям, якщо вагітна буде вести себе доброзичливо, скромно і молитися в цей день, то дитина буде здоровою. Якщо ж буде їсти на бігу, то все життя дитина буде неспокійною. А якщо буде багато спати, то малюк стане дуже ледачим в майбутньому.

    Народні прикмети

    • Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.
    • Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.
    • Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.
    • Якщо жінка вагітна, то в цей день їй варто бути особливо доброзичливою і лагідною, проводити час в молитві та роздумах про своє здоров’я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.
    • Все те, про що в цей день думає вагітна, за прикметами, переноситься на дитину.
    • Не можна 20 листопада плести, але зате можна ткати і прясти.
    • Галки 20 листопада кричать неспокійно – на наступний день варто очікувати снігопад.

    Що не можна робити:

    • Відганяйте цього дня погані думки. Все, про що в цей день думає вагітна – переноситься на дитину. Помисли повинні бути чистими та добрими.
    • Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.
    • Жінці, яка чекає народження немовлята не варто лінуватися та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати і лінуватися, дитина буде такою ж ледачою.

    Іменини

    20 листопада свої іменини святкують люди з іменами: Єлизавета, Кирило, Олександр, Олексій, Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Микола, Павло, Федір.

    Теги: свята Україна снігопад немовля традиції
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