«На випадок кризи чи війни»: Швеція і Норвегія звернулись із закликом до громадян

Влада Швеції та Норвегії просить населення мати готівку вдома, на випадок загрози з боку Росії чи інших проблем

Швеція та Норвегія, які були «попереду планети всієї» щодо створення «суспільства без готівки», виявили ризики, які змусили їх відмовитися від своїх початкових намірів з міркувань безпеки та загроз з боку Росії. Про це пише The Guardian.

«У 2018 році колишній заступник голови центрального банку Швеції передбачив, що до 2025 року у Швеції, ймовірно, буде безготівкова валюта. Але вторгнення Росії в Україну в 2022 році та подальше зростання транскордонної гібридної війни та кібератак, у яких звинувачують проросійські групи, спонукали до переосмислення ідеї», – йдеться у публікації.

Відтоді шведський уряд повністю переглянув свою оборонну стратегію та стратегію готовності, приєднавшись до НАТО, започаткувавши нову форму національної служби та відновивши своє агентство психологічного захисту для боротьби з дезінформацією з боку Росії та інших ворогів. Норвегія такж посилила контроль на кордоні з Росією.

Фінансова загроза для громадян

Проте зараз влада пішла ще далі. У брошурі під назвою «Якщо настане криза чи війна», яка буде розіслана у кожний будинок у Швеції наступного місяця, Міністерство оборони радить людям регулярно використовувати готівку та мати в запасі щонайменше тижневий запас готівки.

Уряд також розглядає можливість ухвалення закону, який захищає можливість оплати готівкою за певні товари. Магазини та ресторани можуть не приймати готівку, якщо вони вивішують оголошення про обмеження на способи оплати. Торговці в Норвегії дотримуються тієї ж політики: дедалі більше їхня кількість відмовляється від готівки, що виключає можливість оплати готівкою приблизно 600 тис. осіб, які не мають доступу до цифрових послуг.

Уряд вжив заходів влітку, ввівши закон, згідно з яким з 1 жовтня роздрібні торговці будуть оштрафовані або покарані іншим чином, якщо вони не прийматимуть готівкові платежі. Міністерство юстиції та громадської безпеки наголосило, що «рекомендує кожному мати вдома трохи готівки через вразливість цифрових платежів до кібератаків»: «Вони не стануть екстреним рішенням, коли криза прийде до нас на поріг».

Крім того, міністр юстиції та надзвичайних ситуацій країни Емілія Енгер Мель заявила: «Якщо ніхто не платитиме або прийматиме готівку, вони перестануть бути екстреним рішенням, коли криза прийде до нас на поріг. Тривале відключення електрики, збої в роботі систем чи цифрові атаки на платіжні системи та банки призведуть до того, що готівка залишиться «єдиною доступною альтернативою».

Частка покупок за готівку у фізичних магазинах знизилася з майже 40% у 2012 році до приблизно 10% в останні роки, і Брімберг каже, що зростає занепокоєння щодо знецінення готівки.

Нагадаємо, Єврокомісія порадила жителям країн ЄС придбати запаси найнеобхіднішого на три доби на випадок кризових ситуацій, таких як кібератаки та диверсії. Така рекомендація міститься у поданій доповіді регулятора про посилення цивільного та військового забезпечення.