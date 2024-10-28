Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня

В Україні 28 жовтня очікується незначне потепління

28 жовтня українців очікує доволі тепла погода, буде хмарно, проясненнями, в деяких регіонах можливий слабкий дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у західних регіонах становитиме +5-7°C, на півдні країни до 9°C, в центральних областях вночі температура повітря сягатиме до +6-8°C. Вдень повітря прогріється до комфортних +13-15°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +15-17°C. Практично у всіх регіонах країни очікується слабкий дощ. Буде хмарно, з проясненнями.

Погода в Україні на 28 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується сонячна погода, але із мінливою хмарністю, можливі короткочасні опади. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6-8°C, а вдень підніметься до +13-15°C. У Києві вночі очікується близько 8°C, а вдень +14-16°C.