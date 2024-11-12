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У Києві невідомі одразу після тривоги запустили салют (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві невідомі одразу після тривоги запустили салют (відео)
фото: скріншот

Розваги киян неабияк налякали мешканців сусідніх будинків

Сьогодні ввечері, 12 листопада, на столичному Академмістечку невідомі запустили феєрверки відразу після відбою повітряної тривоги. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Розваги киян неабияк налякали мешканців сусідніх будинків, адже звуки салюту нагадували роботу ППО.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. 

Раніше повідомлялося, що у Чернігові четверо чоловіків запустили феєрверк під час повітряної тривоги. Їх затримали правоохоронці. Мешканка міста звернулася до правоохоронців і розповіла, що почула гучний вибух під час сигналу повітряної тривоги і побачила спалахи салюту з балкону будинку по вулиці Івана Мазепи. На місце події негайно прибула поліція.

Теги: свято тривога системи ППО

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