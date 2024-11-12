У Києві невідомі одразу після тривоги запустили салют (відео)

Розваги киян неабияк налякали мешканців сусідніх будинків

Сьогодні ввечері, 12 листопада, на столичному Академмістечку невідомі запустили феєрверки відразу після відбою повітряної тривоги. Відповідне відео з'явилося у мережі.

У Святошинському районі столиці у киян свято, яке напевно закінчиться спілкуванням з правоохоронцями pic.twitter.com/yRAVL2csJO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2024

Розваги киян неабияк налякали мешканців сусідніх будинків, адже звуки салюту нагадували роботу ППО.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові четверо чоловіків запустили феєрверк під час повітряної тривоги. Їх затримали правоохоронці. Мешканка міста звернулася до правоохоронців і розповіла, що почула гучний вибух під час сигналу повітряної тривоги і побачила спалахи салюту з балкону будинку по вулиці Івана Мазепи. На місце події негайно прибула поліція.