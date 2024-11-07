Австралія запровадить жорстке обмеження на соцмережі для дітей

Уряд Австралії пообіцяв ввести вікове обмеження в 16 років для доступу до соціальних мереж із штрафними санкціями для онлайн-платформ, які цього не дотримуються

Влада Австралії має намір ухвалити закон про заборону дітям до 16 років користуватися соціальними мережами, заявив прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе. Про це пише The Guardian.

«Соціальні мережі завдають шкоди нашим дітям, і я закликаю це припинити… Я поговорив із тисячами батьків, бабусь та дідусів, тітоньок. Вони, як і я, переймаються безпекою наших дітей», – сказав прем'єр.

Вікова межа отримала схвалення федерального кабінету міністрів, питання розглянуть на засіданні уряду 8 листопада.

За словами політика, під час впровадження нових заходів «будуть складнощі», а закон не виправить ситуацію «негайно». Як приклад, Альбанезе навів запобіжний захід продажу алкоголю особам до 18 років, який періодично порушується.

Відповідальність за порушення заборони нестимуть соціальні мережі, штрафів для користувачів не передбачено, зазначив австралійський прем'єр.

Вперше про встановлення в країні мінімального віку, з якого дитині дозволять користуватися інтернетом, Альбанезе заявив у вересні. Він зазначив, що соцмережі завдають «шкоди та позбавляють дітей справжніх друзів та справжнього досвіду». Тоді у законопроекті йшлось про вік від 14 до 16 років.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Норвегії вирішили посилити заборону для дітей у використанні соцмереж. У країні діяв віковий ценз, за ​​яким діти можуть користуватися соцмережами лише з 13 років. Уряд Норвегії вирішив підвищити його до 15 років