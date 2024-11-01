Кабмін змінив порядок виплат родинам зниклих або загиблих військових

Кабмін пропонує надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримати одноразову допомогу позачергово

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, які були зниклими безвісти або оголошені померлими. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп пояснив, що родичі, які мають право на одноразову грошову допомогу, можуть скористатися цим правом протягом трьох років із дати оголошення смерті військового.

Гончаренко додав, що Кабмін пропонує обчислювати трирічний строк не з дати у свідоцтві про смерть, а із дати оголошення судом військовослужбовця померлим. Це забезпечить, що родини не втратять право на допомогу через пропущений строк.

«Також пропонується надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримати одноразову допомогу позачергово», – зауважив Гончаренко.

Нагадаємо, що уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників.

До того ж Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.