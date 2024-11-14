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У якому районі столиці найчистіше повітря: моніторинг від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У якому районі столиці найчистіше повітря: моніторинг від КМДА
Загальний індекс якості повітря у столиці дуже низький
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 14 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 13.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 12 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 15.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 346.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 10.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 7.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.106 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 13.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 12.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 18.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 372 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 6.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 19.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 14.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 20.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 396 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 11.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 10.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 9.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 29.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 10.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 566.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 62.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 10.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 15.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 334.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 10.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – дані станом на 08:00 відсутні;
  • оксид азоту – 14 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.5 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 409.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 22.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 15.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.8 мкг/м3;
  • озон – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 493.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 24.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • формальдегід – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 35 мкг/м3);
  • сірководень – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 44.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, у Києві та в області синоптики прогнозують погоду з мокрим снігом. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління.

Теги: повітря радіація екологія

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