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Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада
Фото: glavcom.ua

В Україні в перший день листопада опадів не прогнозують

1 листопада за прогнозами синоптиків по всій території України очікується погода без опадів. Буде хмарно, з проясненнями. Середня температура в країні коливатиметься від +11-13°C на заході, до +14-16°C на сході. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5-7°C на заході країни, на півдні вночі буде тепліше до +9-11°C. У південних регіонах вночі повітря прогріється до позначки +5-7°C. Вдень буде тепліше. В центрі країни температура повітря досягне позначки +13-15°C, у східних областях – +14-16°C. Найтепліше буде в Криму, там стовпчики термометрів покажуть позначку +16-18°C. 

Прогноз погоди на 1 листопада
Прогноз погоди на 1 листопада
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5-7°C, а вдень підніметься до +13-15°C. У Києві вночі очікується близько +8°C, а вдень – +12-14°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Україна Київ

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