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На Київщині екологи виявили незаконний видобуток піску та звалище будівельних відходів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині екологи виявили незаконний видобуток піску та звалище будівельних відходів
Державна екологічна інспекція Столичного округу

Інспектори вже направила повідомлення до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження

У Фастівському районі Київської області інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу зафіксували кілька незаконних точок видобутку піску. Про це повідомила пресслужба ДЕІ Столичного округу.

Під час планових перевірок, спрямованих на контроль дотримання природоохоронного законодавства, було виявлено місця зняття поверхневого шару ґрунту з ознаками нелегального видобутку піску – корисної копалини місцевого значення.

Окрім незаконного видобутку, на цій території інспектори також знайшли стихійне звалище будівельних відходів, що завдає шкоди навколишньому середовищу та порушує норми екологічної безпеки.

За цими фактами інспекція вже направила повідомлення до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження, яке дозволить розслідувати причетність до незаконної діяльності та притягнути винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що столичні поліцейські викрили підприємство у забруднені земель Київщини на понад 9 млн грн. Ділки організували на орендованих землях Київської області несанкціоноване звалище – ртутні лампи, прострочені медикаменти та інші токсичні речовини, які згідно норм екологічної безпеки повинні бути утилізовані без шкоди екології, просто закопували в землю.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція Столичного округу оприлюднила результати лабораторних аналізів води, відібраної 24 жовтня 2024 року з озера Біле, що у селі Рогозів, Бориспільського району Київської області. 

Теги: екологія сміття будівництво корисні копалини

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