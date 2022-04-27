  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Зозуля закувала &ndash; більше морозів не буде - 27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Зозуля закувала – більше морозів не буде
    фото з відкритих джерел

    У цей день не можна лаятися, особливо з близькими, надмірно веселитися і вживати спиртне

    Сьогодні, у середу, 27 квітня 2022 року, триває 63 день повномасштабної війни Росії з Україною.

    Також українці цього дня відзначають:

    • Світлу або Громову середу

    А ще:

    • День джинсів (День деніму)

    Мільйони людей по всьому світу одягнуть в цей день джинси з певною метою – підтримати постраждалих і поширити знання про всі форми сексуального насильства і методи протидії їм.

    • Всесвітній день дизайну

    • День кадровика в Україні або Свято кадрового працівника

    Дата приурочена до дня, коли в 1993 році Кабмін України прийняв постанову «Про трудові книжки працівників» і є неофіційним святом кадрових працівників підприємств.

    • Міжнародний день собаки-поводиря

    Проводять в останню середу квітня.

    Традиції світлої середи

    Перший тиждень після Великодня у 2022 році припадає на період з 25 квітня по 1 травня. Цей тиждень називається Світла Седмиця.

    У середу Світлої седмиці, як і весь тиждень після Великодня, християни повинні молитися і співати так звані великодні часи.

    Ворота в церквах протягом усього тижня відчинені, так символізується відкрита дорога на небеса. Крім того, в цей день заведено дзвонити в дзвони, тріумфуючи воскресіння Христа і висловлюючи радість.

    У цей день молилися Господу, щоб він дав здоров’я всій родині.

    6092363211133-ntlctx4s5mqkzxqoxuwzytqajotl51n6uer0zlirjpg

    По середах «Великодніх святок» люди здавна влаштовували танці і веселощі. І дорослі, і діти збиралися «на музику», щоб провести святки. Дорослі шукали в ці дні квіти рясту, а знайшовши – топтали їх примовляючи: «Щоб і на той рік діждать рясту топтати».

    Також у народі середа завжди вважалася саме жіночим днем. У цей день незаміжні дівчата ворожили на судженого і проводили ритуали на залучення любові. Після цього вони виходили на вулицю в надії зустріти майбутнього чоловіка.

    У середу Світлої Седмиці в народі заведено було водити хороводи, які тривали до самої Трійці.

    У храмі в Світлу середу ставлять свічку за хороший урожай, щоб град не зіпсував посіви.

    Що не можна робити у Світлу середу

    В Світлу середу не можна важко працювати. Цей день ще називають Громова середа. Наші предки вірили, що якщо вийти на город і почати щось садити, то град знищить весь урожай.

    Також в цей день не можна шити, в’язати, вишивати і прати. Всю роботу по дому залишали на інші дні.

    Якщо по дорозі додому зустріти бідну людину, то не можна відмовляти їй в допомозі. Нагодуйте її або допомогти їй грошима, але натомість попросіть, щоб вона помолилася за ваших покійних рідних.

    Відвідувати померлих на кладовищі і влаштовувати поминки не можна. Вважається, що віряни повинні бути повністю поглинені радістю від воскресіння Христа.

    Не можна лаятися, особливо з близькими, надмірно веселитися і вживати спиртне.

    Не слід в цей день брехати або лестити кому-небудь. Вважається, що неправда, особливо сказана

    З цієї ж причини не рекомендується давати порожніх обіцянок. Але це стосується лише свідомо нездійсненних завдань. Якщо є шанс стримати слово, то ця заборона не працює.

    Народні прикмети на цей день

    • Зозуля закувала – більше морозів не буде.
    • Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.
    • Гроза – до хорошого урожаю.
    • Похмурий, дощовий день – до сухого і спекотного літа.
    • Сонячний і теплий день – до хорошого врожаю зернових.
    • Якщо день видався дощовим, то землю буде легко зорати.
    • День сонячний і теплий – до хорошого урожаю.
    • У небі хмари перемішані, значить, скоро буде дощ з вітром.

    Іменини

    27 квітня іменини відзначають Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін, Остап, Ян.

    Теги: Кабмін росія окупанти діти війна українці Україна урожай квіти традиції окупація дощ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони