27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Зозуля закувала – більше морозів не буде

У цей день не можна лаятися, особливо з близькими, надмірно веселитися і вживати спиртне

Сьогодні, у середу, 27 квітня 2022 року, триває 63 день повномасштабної війни Росії з Україною.

Також українці цього дня відзначають:

Світлу або Громову середу

День джинсів (День деніму)

А ще:

Мільйони людей по всьому світу одягнуть в цей день джинси з певною метою – підтримати постраждалих і поширити знання про всі форми сексуального насильства і методи протидії їм.

Всесвітній день дизайну

День кадровика в Україні або Свято кадрового працівника

Дата приурочена до дня, коли в 1993 році Кабмін України прийняв постанову «Про трудові книжки працівників» і є неофіційним святом кадрових працівників підприємств.

Міжнародний день собаки-поводиря

Проводять в останню середу квітня.

Традиції світлої середи

Перший тиждень після Великодня у 2022 році припадає на період з 25 квітня по 1 травня. Цей тиждень називається Світла Седмиця.

У середу Світлої седмиці, як і весь тиждень після Великодня, християни повинні молитися і співати так звані великодні часи.

Ворота в церквах протягом усього тижня відчинені, так символізується відкрита дорога на небеса. Крім того, в цей день заведено дзвонити в дзвони, тріумфуючи воскресіння Христа і висловлюючи радість.

У цей день молилися Господу, щоб він дав здоров’я всій родині.

По середах «Великодніх святок» люди здавна влаштовували танці і веселощі. І дорослі, і діти збиралися «на музику», щоб провести святки. Дорослі шукали в ці дні квіти рясту, а знайшовши – топтали їх примовляючи: «Щоб і на той рік діждать рясту топтати».

Також у народі середа завжди вважалася саме жіночим днем. У цей день незаміжні дівчата ворожили на судженого і проводили ритуали на залучення любові. Після цього вони виходили на вулицю в надії зустріти майбутнього чоловіка.

У середу Світлої Седмиці в народі заведено було водити хороводи, які тривали до самої Трійці.

У храмі в Світлу середу ставлять свічку за хороший урожай, щоб град не зіпсував посіви.

Що не можна робити у Світлу середу

В Світлу середу не можна важко працювати. Цей день ще називають Громова середа. Наші предки вірили, що якщо вийти на город і почати щось садити, то град знищить весь урожай.

Також в цей день не можна шити, в’язати, вишивати і прати. Всю роботу по дому залишали на інші дні.

Якщо по дорозі додому зустріти бідну людину, то не можна відмовляти їй в допомозі. Нагодуйте її або допомогти їй грошима, але натомість попросіть, щоб вона помолилася за ваших покійних рідних.

Відвідувати померлих на кладовищі і влаштовувати поминки не можна. Вважається, що віряни повинні бути повністю поглинені радістю від воскресіння Христа.

Не можна лаятися, особливо з близькими, надмірно веселитися і вживати спиртне.

Не слід в цей день брехати або лестити кому-небудь. Вважається, що неправда, особливо сказана

З цієї ж причини не рекомендується давати порожніх обіцянок. Але це стосується лише свідомо нездійсненних завдань. Якщо є шанс стримати слово, то ця заборона не працює.

Народні прикмети на цей день

Зозуля закувала – більше морозів не буде.

Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.

Гроза – до хорошого урожаю.

Похмурий, дощовий день – до сухого і спекотного літа.

Сонячний і теплий день – до хорошого врожаю зернових.

Якщо день видався дощовим, то землю буде легко зорати.

День сонячний і теплий – до хорошого урожаю.

У небі хмари перемішані, значить, скоро буде дощ з вітром.

Іменини

27 квітня іменини відзначають Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін, Остап, Ян.