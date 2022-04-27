27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У цей день не можна лаятися, особливо з близькими, надмірно веселитися і вживати спиртне
Сьогодні, у середу, 27 квітня 2022 року, триває 63 день повномасштабної війни Росії з Україною.
Також українці цього дня відзначають:
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Світлу або Громову середу
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День джинсів (День деніму)
Мільйони людей по всьому світу одягнуть в цей день джинси з певною метою – підтримати постраждалих і поширити знання про всі форми сексуального насильства і методи протидії їм.
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Всесвітній день дизайну
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День кадровика в Україні або Свято кадрового працівника
Дата приурочена до дня, коли в 1993 році Кабмін України прийняв постанову «Про трудові книжки працівників» і є неофіційним святом кадрових працівників підприємств.
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Міжнародний день собаки-поводиря
Проводять в останню середу квітня.
Традиції світлої середи
Перший тиждень після Великодня у 2022 році припадає на період з 25 квітня по 1 травня. Цей тиждень називається Світла Седмиця.
У середу Світлої седмиці, як і весь тиждень після Великодня, християни повинні молитися і співати так звані великодні часи.
Ворота в церквах протягом усього тижня відчинені, так символізується відкрита дорога на небеса. Крім того, в цей день заведено дзвонити в дзвони, тріумфуючи воскресіння Христа і висловлюючи радість.
У цей день молилися Господу, щоб він дав здоров’я всій родині.
По середах «Великодніх святок» люди здавна влаштовували танці і веселощі. І дорослі, і діти збиралися «на музику», щоб провести святки. Дорослі шукали в ці дні квіти рясту, а знайшовши – топтали їх примовляючи: «Щоб і на той рік діждать рясту топтати».
Також у народі середа завжди вважалася саме жіночим днем. У цей день незаміжні дівчата ворожили на судженого і проводили ритуали на залучення любові. Після цього вони виходили на вулицю в надії зустріти майбутнього чоловіка.
У середу Світлої Седмиці в народі заведено було водити хороводи, які тривали до самої Трійці.
У храмі в Світлу середу ставлять свічку за хороший урожай, щоб град не зіпсував посіви.
Що не можна робити у Світлу середу
В Світлу середу не можна важко працювати. Цей день ще називають Громова середа. Наші предки вірили, що якщо вийти на город і почати щось садити, то град знищить весь урожай.
Також в цей день не можна шити, в’язати, вишивати і прати. Всю роботу по дому залишали на інші дні.
Якщо по дорозі додому зустріти бідну людину, то не можна відмовляти їй в допомозі. Нагодуйте її або допомогти їй грошима, але натомість попросіть, щоб вона помолилася за ваших покійних рідних.
Відвідувати померлих на кладовищі і влаштовувати поминки не можна. Вважається, що віряни повинні бути повністю поглинені радістю від воскресіння Христа.
Не можна лаятися, особливо з близькими, надмірно веселитися і вживати спиртне.
Не слід в цей день брехати або лестити кому-небудь. Вважається, що неправда, особливо сказана
З цієї ж причини не рекомендується давати порожніх обіцянок. Але це стосується лише свідомо нездійсненних завдань. Якщо є шанс стримати слово, то ця заборона не працює.
Народні прикмети на цей день
- Зозуля закувала – більше морозів не буде.
- Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.
- Гроза – до хорошого урожаю.
- Похмурий, дощовий день – до сухого і спекотного літа.
- Сонячний і теплий день – до хорошого врожаю зернових.
- Якщо день видався дощовим, то землю буде легко зорати.
- День сонячний і теплий – до хорошого урожаю.
- У небі хмари перемішані, значить, скоро буде дощ з вітром.
Іменини
27 квітня іменини відзначають Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін, Остап, Ян.