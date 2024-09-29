29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони

На деревах листя жовте, але ще не опадає – до довгої осені

Сьогодні не можна починати нові справи

29 вересня в Україні День пам'яті трагедії у Бабиному Яру та Всесвітній день сітківки, Всесвітній день серця та Всесвітній день річок. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Киріяка самітника.

День пам'яті трагедії у Бабиному Яру

Цей день присвячений вшануванню пам’яті жертв масових розстрілів, здійснених нацистами під час Другої світової війни. Наймасовіші розстріли відбулися 29-30 вересня 1941 року, коли було вбито майже 34 тисячі євреїв, мешканців Києва.

Бабин Яр став символом «Голокосту від куль» і нацистської політики масового знищення людей. Протягом окупації Києва, від 1941 до 1943 року, в Бабиному Яру було розстріляно близько 100-150 тисяч осіб, серед яких були не лише євреї, але й роми, радянські військовополонені, підпільники, душевнохворі та інші. Пам’ять про трагедію Бабиного Яру завжди залишалася живою, незважаючи на спроби радянського режиму замовчати або спотворити її.

Всесвітній день сітківки

Щороку святкується в останню неділю вересня. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров’я сітківки та проблеми, з якими стикаються люди, що живуть із захворюваннями сітківки. Сітківка – це тонкий шар світлочутливої тканини на задній частині очного яблука, який приймає сфокусоване світло від кришталика та передає зображення через зоровий нерв до мозку. Пошкодження сітківки можуть призвести до серйозних проблем із зором, таких як макулярна дегенерація та пігментна дегенерація сітківки.

Всесвітній день серця

Це свято було започатковане 2000 року за ініціативи Всесвітньої федерації серця та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і ЮНЕСКО. До 2011 року цей день відзначався в останню неділю вересня, але згодом дата була закріплена за 29 вересня. Метою Всесвітнього дня серця є підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання, які є основною причиною смертності у світі. Щороку від серцево-судинних захворювань помирає понад 17 мільйонів людей. Багатьох із цих захворювань можна уникнути завдяки змінам у способі життя, таким як здорове харчування, регулярна фізична активність, відмова від тютюнопаління та зменшення споживання алкоголю.

Всесвітній день річок

Щороку святкується в останню неділю вересня. Це свято було започатковане з метою підвищення обізнаності про важливість річок та необхідність їх збереження. Річки відіграють ключову роль у підтримці екосистем, забезпечуючи водою людей, тварин і рослини. Вони також є важливими для сільського господарства, промисловості та рекреації. Однак, річки стикаються з численними загрозами, такими як забруднення, надмірний водозабір, будівництво гребель та зміни клімату.

Яке церковне свято 29 вересня

29 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Киріяка самітника. Він народився в Коринті 448 року. Його батько, Іван, був пресвітером святої соборної церкви, а мати звали Євдоксія. З раннього віку Киріяк виявляв глибоку побожність і любов до читання Святого Письма.

У 18 років він вирішив залишити світське життя і вирушив до Єрусалима, щоб присвятити себе служінню Богові. У Єрусалимі він приєднався до монастиря, заснованого святим Євсторгієм, а згодом перейшов до лаври святого Євтимія Великого. Киріяк провів багато років у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він був відомий своєю духовною мудрістю, строгим постом і молитвою. Преподобний Киріяк помер 557 року у віці 109 років.

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Що не можна робити сьогодні

У лазні заборонено брати віник чужої людини.

Не можна цілуватися – до розлуки.

Не рекомендовано починати нові справи.

Народні прикмети і традиції

галки збираються у зграї – буде хороша погода;

на деревах листя жовте, але ще не опадає – до довгої осені.

Пам’ятні дати

1515 рік – підписують «вічний мир" між Францією та Швейцарією;

1669 рік – Михаїл I стає Королем Речі Посполитої;

1789 рік – Конгрес США голосвує за створення американської армії;

1793 рік – у британському спортивному журналі вперше згадують про гру в теніс;

1829 рік – після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновують Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління;

1897 рік – у театрі «Олімпо», що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави «Креольський суд» вперше виконують танго;

1922 рік – у Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами «з'їзді» отаманів Холодного яру, заарештували більшість цих отаманів;

1926 рік – закривають й проголошують музеєм Києво-Печерську лавру;

1938 рік – засуджують до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;

1941 рік – початок масових убивств у Бабиному Яру;

1954 рік – засновують Європейську організацію з ядерних досліджень.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають люди з іменем Іван.