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У Японії вирує тайфун «Шаньшань»: домівки залишили мільйони жителів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Японії вирує тайфун «Шаньшань»: домівки залишили мільйони жителів
Японія потерпає від надзвичайно сильного тайфуну
фото із відкритих джерел

 Мільйонам японців влада наказала евакуюватися зі своїх домівок, через потужний тайфун, який вирує сьогодні у країні

Тайфун «Шаньшань» вирує на південному заході Японії. Без електрики залишилося понад 200 тис. будинків. Toyota та інші автовиробники призупинили роботу на заводах, скасовано сотні рейсів. Влада розпорядилася евакуювати понад 5,2 млн  людей по всій країні. Про це пише Reuters.

На південно-західну частину Японії обрушився тайфун «Шаньшань», вивівши з ладу електромережі, ускладнивши авіасполучення і змусивши закритися великі заводи, пишуть журналісти Reuters.

Щонайменше троє людей загинули і десятки отримали поранення в результаті шторму, який, за словами японської влади, може стати одним із найсильніших штормів, які будь-коли реєструвалися в регіоні.

Автовиробник Toyota припинив роботу на всіх внутрішніх заводах, а Nissan, Honda, а також виробники чіпів Renesas та Tokyo Electron – на деяких фабриках.

Так, Toyota Motor до п'ятниці зупинить 28 виробничих ліній на 14 заводах, Honda Motor залишить на паузі роботу заводу в префектурі Кумамото, а Nissan Motor планує припинити виробництво на заводах на південному острові Кюсю як мінімум до другої половини дня п'ятниці.

За даними національного метеорологічного агентства, швидкість поривів вітру у зоні дії стихійного лиха досягала 180 км на годину. Близько 230 тис. домогосподарств у семи префектурах Японії залишилися без електрики.

Синоптики очікують, що наступні кілька днів «Шаньшань» буде активним над Кюсю, а до вихідних наблизиться до центральних та східних регіонів, включаючи столицю Токіо.

Влада розпорядилася евакуювати понад 5,2 мільйона людей по всій країні.

Японські авіакомпанії, зокрема ANA Holdings та Japan Airlines, вже скасували майже 800 рейсів. У багатьох районах Кюсю призупинено рух поїздів, а також автобусне та поромне сполучення.

Нагадаємо, раніше тайфун був класифікований як «дуже сильний». Фахівці передбачають, що вітру становитиме 50 м/с з поривами до 70 м/с.

До слова, «Шаньшань» ​​– другий тайфун, що обрушився на Японію цього місяця. На початку серпня тайфун «Ампіл» також залишив низку префектур без електроенергії, було евакуйовано десятки тисяч людей і відмінено сотні авіарейсів.

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Теги: стихійні лиха Японія влада населення дощ евакуація погода

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