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У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки
Заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості
фото: Валерій Полянчук/Facebook

Температура впала до -5 градусів

У Буковинських Карпатах вже зафіксували перші заморозки, а на траві утворився приморозок. Про це повідомив голова однієї з гірських громад Чернівецької області – Селятинської – Валерій Полянчук.

На фото, яке чоловік опублікував в інтернеті, видно приморозок на траві, а температура впала до -5 градусів.

У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки фото 1

Полянчук зазначив, що, за словами його дідів, заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості. Він додав, що село Верхній Яловець, де зроблено фото, розташоване на висоті 980 метрів над рівнем моря.

У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки фото 2

Раніше повідомлялося, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла (у Карпатах 13-14 градусів), що на два градуси вище за норму. 

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Теги: чоловік повітря погода клімат

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