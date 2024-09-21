У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості

Температура впала до -5 градусів

У Буковинських Карпатах вже зафіксували перші заморозки, а на траві утворився приморозок. Про це повідомив голова однієї з гірських громад Чернівецької області – Селятинської – Валерій Полянчук.

На фото, яке чоловік опублікував в інтернеті, видно приморозок на траві, а температура впала до -5 градусів.

Полянчук зазначив, що, за словами його дідів, заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості. Він додав, що село Верхній Яловець, де зроблено фото, розташоване на висоті 980 метрів над рівнем моря.

Раніше повідомлялося, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла (у Карпатах 13-14 градусів), що на два градуси вище за норму.