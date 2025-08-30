Головна Новини
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Від липня 2024 року авіаційний флот України включає також довгоочікувані F-16
фото: Міністерство оборони України

Цей день присвячено льотчикам, творцям авіатехніки та науковцям, які своєю працею розвивають українську авіацію

30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації – свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості й транспорту. 

Зміст

Коли відзначають День авіації України та кого вітати?

Це професійне свято усіх льотчиків, як цивільних так і військових, а також усіх, хто задіяний в авіаційній промисловості. День авіації відзначають щороку, останньої суботи серпня, згідно з указом президента України. Свято було впроваджено Леонідом Кравчуком у 1993 році на знак солідарності з авіаційними спеціалістами оборонного та транспортного сектора України.

Історія та гордість української авіації

Україна входить до десятки країн, що мають замкнутий технологічний цикл створення і виробництва авіатехніки і це не дивно. Авіаційна історія України наповнена героїчними здобутками та самовідданою працею вчених, конструкторів, льотчиків і дослідників. А під час повномасштабного вторгнення Росії свято набуло особливого значення. Наша військова авіація довела, що може творити дива в небі та дали гідну відсіч окупантам. 

Саме в Україні працювали такі видатні науковці, як конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько.

В історію увійшли також імена киян Ігоря Сікорського та Дмитра Григоровича, які будували літальні апарати.

Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський першими навчилися виводити літаки з вільного падіння штопором.

Пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації, на які спираються і сьогоднішні прийоми повітряного бою.

Цікаво, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 14 тисяч бойових вильотів.

Десятки українських пілотів стали Героями України, сотні авіаторів – кавалерами високих державних нагород. Проте чимало героїв-льотчиків Україна втратила за час війни з російськими окупантами, є втрати й серед особового складу, який здійснює наземне забезпечення польотів.

Українська «Мрія»

Ан-225 «Мрія» на параді до Дня Незалежності України, 24 серпня 2021 року
Ан-225 «Мрія» на параді до Дня Незалежності України, 24 серпня 2021 року
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

У 1946 році заснували державне підприємство «Антонов». Найбільшим його досягненням став славнозвісний літак Ан-225 «Мрія». Це найважчий у світі літак із максимальною злітною масою 640 тонн. Його змайстрували для потреб космічної програми транспортування вантажів.

Український літак став потрібний для швидкого транспортування великої кількості вантажу, особливо для гуманітарних потреб. Літак відправляв гуманітарну допомогу до Японії під час потужного землетрусу та наслідків цунамі у 2011 році. Пікова популярність «Мрії» припала на 2020-21 роки, коли світ зіштовхнувся з коронавірусом та потребою швидкої доставки медичного обладнання в різні куточки світу. Саме тоді літак здійснював перевезення в Китай, Польщу, Німеччину, Францію.

Літак «Мрія» є гордістю українців. Він встановив понад 240 рекордів, серед них за швидкістю, висотою, вантажністю, розмірами та іншими характеристиками. Ан-225 також з’являється у багатьох фільмах, аніме, мультфільмах, іграх та на монетах.

Останній політ літака відбувся 5 лютого 2022 року, «Мрія» вилетіла з Данії, до свого рідного аеропорту Гостомель під Києвом, де мала пройти капітальний ремонт.

Ан-225 «Мрія» зруйнований російськими загарбниками в Гостомелі
Ан-225 «Мрія» зруйнований російськими загарбниками в Гостомелі
фото з відкритих джерел

У перші дні повномасштабного вторгнення, Росія знищила літак АН-225 «Мрія». Утім, після перемоги, «Мрію» обов'язково мають відновити.

F-16 на озброєнні в Повітряних сил ЗСУ

Винищувачі F-16 з українськими розпізнавальними знаками
Винищувачі F-16 з українськими розпізнавальними знаками
фото: Міністерство оборони України

Наприкінці липня українці отримали чудову новину: довгоочікувані літаки F-16 нарешті прибули до України з Нідерландів. Вони вже успішно застосовуються нашими авіаторами і навіть оснащені новітніми засобами протидії ракет, що тільки покращує їх ефективність на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський: Це дійсно реальність, реальність у нашому небі – F-16 в Україні
Президент України Володимир Зеленський: Це дійсно реальність, реальність у нашому небі – F-16 в Україні
фото: Офіс президента

За словами Президента України Володимира Зеленського, F-16 успішно відбивали російські ракети під час останнього масованого обстрілу з боку РФ. 

Привітання з Днем авіації України у прозі

Вітаю з Днем авіації!

Нехай ваші польоти будуть легкими, як пір'їнка на вітрі та стрімкими, як політ орла. Бажаю, щоб кожен злет дарував відчуття свободи, а кожна посадка – радість повернення додому. Нехай небо завжди буде привітним до вас!

***

Сердечні вітання з Днем авіації! 

Нехай кожен зліт буде стрімким: як в повітрі, так і в кар'єрі, а кожна посадка – м'якою та безпечною. Бажаю, щоб ваш професійний шлях був усипаний зірками визнання та досягнень.І найголовніше – нехай ваш життєвий бортовий журнал заповнюється лише позитивними подіями!

Високого польоту вам у небі та в житті!

***

Вітаю з Днем авіації!

У цей день хочеться побажати ясного, безхмарного, а головне – мирного неба. Нехай ваші серця завжди будуть відкритими до нових горизонтів, а душі – сповненими радості від кожного прожитого дня. Миру вашому дому та наснаги у професійних та життєвих злетах. 

***

З Днем авіації!

Дякуємо за ваш професіоналізм та наполегливу працю. Завдяки вам авіаційна галузь України вистояла і розвивається попри усі бурі, що спіткали нашу державу. Нехай ваш професійний запал не згасає і нові висоти підкоряються вас в усіх сферах вашого життя.

***

Щирі вітання з Днем авіації!

Нехай якомога швидше настане той день, коли небо над Україною знову стане чистим та безпечним. Нехай кожен ваш політ буде під Божим захистом, а кожна посадка – тихою та м’якою. Прийміть подяку за вашу сумлінну працю та хоробрість, а також за ваш величезний внесок в розвиток української авіації.

Вперед і вгору, до нових перемог!

***

Вітаємо з Днем авіації усіх, хто підкорює повітряні простори нашої держави!

Саме завдяки вашому професіоналізму літаки вважаються найбезпечнішим видом транспорту. Тож нехай небо завжди буде мирним і лагідним до вас, а ваші сім’ї будуть здоровими та щасливими. 

Мирного неба і м’яких посадок!

***

З Днем цивільної авіації! Бажаємо, щоб в небі вас небезпека минула, щоб ви впевнено тримали в руках штурвал, щоб ваші рідні та близькі зустрічали вас на землі в повному здоров'ї та достатку! Чистого та мирного неба вашому екіпажу!

Привітання з Днем авіації у віршах

Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
І не здолає туга!

***

В небо синє вас відносить мрія,
Ваша сила – то відвага й честь.
Хай вітер вам пісні свободи віє,
Хай всякі біди відступають геть.

***

Ви – небесні вартові, 
З вами ми спокійні.
Вам уклін всім до землі,
Сини неба вільні!
Хай летить удача стрімко
Хай злітає нова «Мрія»,
Як би не ставало в житі гірко,
Крила вам розправить надія!

***

З Днем авіації вітаю,
Висот бажаю досягти,
Небесних злетів вам бажаю,
Щоб дістатись вашої мети.
Нехай зірки вам світять ясно,
Нехай удача завжди буде з вами
Нехай Господь благословляє рясно, 
А ангели укриють вас крилами!

***

З вами небо – спокійне й ясне,
Ви стережете мирний сон країни.
Цей день тобі, пілоте, вітання несе:
Хай у всьому щастить безупинно!

***

Наші любі діти неба, вітаємо з Днем авіації!
Подяка вам за сумлінну працю на благо нації!
Усім, хто так віддано небу своє життя присвятив.
Бажаємо в кожній сфері життя неймовірний прорив! 

Листівки-привітання з Днем авіації України

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 1
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 2
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 3
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 4
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 5
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 6

